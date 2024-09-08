ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал опорника сборной Замбии

Опорный полузащитник сборной Замбии Голден Мафвента перешел из чешского клуба второго дивизиона «Вишков» в перволиговый «Металлист 1925».

Футболист уже заявлен за харьковчан на официальном сайте ПФЛ. В украинской команде легионер получил 6-й игровой номер.

Ранее сообщалось, что Мафвента будет играть за «Металлист 1925» на условиях платной аренды с опцией выкупа.

23-летний Мафвента имеет на своем счету 6 матчей за сборную Замбии, последний из которых датирован ноябрем минувшего года.