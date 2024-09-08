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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал опорника сборной Замбии
Украина. Первая лига
08 сентября 2024, 16:15 |
655
1

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал опорника сборной Замбии

Как и сообщалось ранее, Голден Мафвента стал игроком харьковского клуба

08 сентября 2024, 16:15 |
655
1
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал опорника сборной Замбии
mfkvyskov.cz. Голден Мафвента (в белом)

Опорный полузащитник сборной Замбии Голден Мафвента перешел из чешского клуба второго дивизиона «Вишков» в перволиговый «Металлист 1925».

Футболист уже заявлен за харьковчан на официальном сайте ПФЛ. В украинской команде легионер получил 6-й игровой номер.

Ранее сообщалось, что Мафвента будет играть за «Металлист 1925» на условиях платной аренды с опцией выкупа.

23-летний Мафвента имеет на своем счету 6 матчей за сборную Замбии, последний из которых датирован ноябрем минувшего года.

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Металлист 1925 трансферы Первая лига Украины сборная Замбии по футболу
Алексей Сливченко Источник: ПФЛ
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Archie1991
mfkvyskov.cz. Голден Мафвента (у білому) ----- добре, що уточнили, а то можна було подумати, що той, що в чорному)))
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