Украина. Первая лига08 сентября 2024, 16:15 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал опорника сборной Замбии
Как и сообщалось ранее, Голден Мафвента стал игроком харьковского клуба
08 сентября 2024, 16:15 |
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Опорный полузащитник сборной Замбии Голден Мафвента перешел из чешского клуба второго дивизиона «Вишков» в перволиговый «Металлист 1925».
Футболист уже заявлен за харьковчан на официальном сайте ПФЛ. В украинской команде легионер получил 6-й игровой номер.
Ранее сообщалось, что Мафвента будет играть за «Металлист 1925» на условиях платной аренды с опцией выкупа.
23-летний Мафвента имеет на своем счету 6 матчей за сборную Замбии, последний из которых датирован ноябрем минувшего года.
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Комментарии 1
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mfkvyskov.cz. Голден Мафвента (у білому) ----- добре, що уточнили, а то можна було подумати, що той, що в чорному)))
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