Источник: Металлист 1925 усилится опорником сборной Замбии

Харьковский «Металлист 1925», который претендует на возвращения в УПЛ, усилится опорным хавбеком сборной Замбии.

Голден Мафвента выступает за чешский клуб второго дивизиона «Вишков» (28 матчей без забитых голов в минувшем сезоне).

Футболист в ближайшее время появится в лагере харьковского клуба, информирует ТаТоТаке.

23-летний игрок будет выступать за харьковский клуб на правах платной аренды с вариативной опцией выкупа.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 300 тысяч евро.