Источник: Металлист 1925 усилится опорником сборной Замбии
Голден Мафвента выступает за чешский клуб второго дивизиона Вишков
Харьковский «Металлист 1925», который претендует на возвращения в УПЛ, усилится опорным хавбеком сборной Замбии.
Голден Мафвента выступает за чешский клуб второго дивизиона «Вишков» (28 матчей без забитых голов в минувшем сезоне).
Футболист в ближайшее время появится в лагере харьковского клуба, информирует ТаТоТаке.
23-летний игрок будет выступать за харьковский клуб на правах платной аренды с вариативной опцией выкупа.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 300 тысяч евро.
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