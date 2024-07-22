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Украина. Первая лига
22 июля 2024, 03:37 | Обновлено 22 июля 2024, 03:58
50
0

Источник: Металлист 1925 усилится опорником сборной Замбии

Голден Мафвента выступает за чешский клуб второго дивизиона Вишков

22 июля 2024, 03:37 | Обновлено 22 июля 2024, 03:58
50
0
Источник: Металлист 1925 усилится опорником сборной Замбии
Football Association of Zambia. Голден Мафвента

Харьковский «Металлист 1925», который претендует на возвращения в УПЛ, усилится опорным хавбеком сборной Замбии.

Голден Мафвента выступает за чешский клуб второго дивизиона «Вишков» (28 матчей без забитых голов в минувшем сезоне).

Футболист в ближайшее время появится в лагере харьковского клуба, информирует ТаТоТаке.

23-летний игрок будет выступать за харьковский клуб на правах платной аренды с вариативной опцией выкупа.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 300 тысяч евро.

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трансферы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист 1925 ТаТоТаке сборная Замбии по футболу
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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