ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал бразильского вингера

Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о подписании бразильского вингера «Метраполитано» Ари Моуры.

Отмечается, что 27-летний футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение следующих 3 сезонов.

На профессиональном уровне играл за бразильские клубы «Толеду», «Метрополитано», «Конфьянса», «Бразил ди Пелотас», «Шапекоэнсе», «Пайсанду» и израильские клубы «Бней Сахнин» и «Секция Нес-Циона».

В сезоне 2023/24 Ари Моура на правах аренды выступал за «Металлист 1925». В 21 сыгранном матче отметился 4 голами и 1 ассистом.