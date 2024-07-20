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Украина. Первая лига
20 июля 2024, 08:48 | Обновлено 20 июля 2024, 09:37
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал бразильского вингера

Ари Моура подписал с харьковчанами трехлетний контракт

20 июля 2024, 08:48 | Обновлено 20 июля 2024, 09:37
650
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал бразильского вингера
ФК Металлист 1925. Ари Моура

Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о подписании бразильского вингера «Метраполитано» Ари Моуры.

Отмечается, что 27-летний футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение следующих 3 сезонов.

На профессиональном уровне играл за бразильские клубы «Толеду», «Метрополитано», «Конфьянса», «Бразил ди Пелотас», «Шапекоэнсе», «Пайсанду» и израильские клубы «Бней Сахнин» и «Секция Нес-Циона».

В сезоне 2023/24 Ари Моура на правах аренды выступал за «Металлист 1925». В 21 сыгранном матче отметился 4 голами и 1 ассистом.

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Ари Моура Металлист 1925 трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Метрополитано чемпионат Бразилии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Металлист 1925
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