Легионер, покинувший Ворсклу, перешел в стан аутсайдера третьей лиги Чехии
Амилькар Коджови продолжит карьеру в «Зноймо»
22-летний испано-английский вингер Амилькар Коджови, который известен в Украине по пребыванию в структуре «Ворсклы», продолжит карьеру в третьем по рангу дивизионе чемпионата Чехии.
О подписании Коджови объявил клуб «Зноймо», являющийся ныне одним из аутсайдеров дивизиона (после 6 туров последнее место в таблице с одним очком в активе).
О сроках трудового соглашения Коджови с «Зноймо» не сообщается. Известно только, что в чешский клуб футболист перешел на правах свободного агента, так как в конце мая расторг трудовое соглашение с «Ворсклой».
На контракте в «Ворскле» Амилькар был с января 2021-го года с перерывом. Сыграл за полтавчан 10 официальных матчей, отличившись 1 забитым мячом.
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