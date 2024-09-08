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Украина. Премьер лига
08 сентября 2024, 15:45 |
138
0

Легионер, покинувший Ворсклу, перешел в стан аутсайдера третьей лиги Чехии

Амилькар Коджови продолжит карьеру в «Зноймо»

08 сентября 2024, 15:45 |
138
0
Легионер, покинувший Ворсклу, перешел в стан аутсайдера третьей лиги Чехии
facebook.com/1.scznojmofk. Амилькар Коджови

22-летний испано-английский вингер Амилькар Коджови, который известен в Украине по пребыванию в структуре «Ворсклы», продолжит карьеру в третьем по рангу дивизионе чемпионата Чехии.

О подписании Коджови объявил клуб «Зноймо», являющийся ныне одним из аутсайдеров дивизиона (после 6 туров последнее место в таблице с одним очком в активе).

О сроках трудового соглашения Коджови с «Зноймо» не сообщается. Известно только, что в чешский клуб футболист перешел на правах свободного агента, так как в конце мая расторг трудовое соглашение с «Ворсклой».

На контракте в «Ворскле» Амилькар был с января 2021-го года с перерывом. Сыграл за полтавчан 10 официальных матчей, отличившись 1 забитым мячом.

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Амилькар Коджови Ворскла Полтава трансферы УПЛ трансферы чемпионат Чехии по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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