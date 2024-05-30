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Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 22:34 | Обновлено 30 мая 2024, 23:11
765
0

Ворскла на пороге массового ухода легонеров

Испано-английский вингер Амилькар Коджови уже покинул полтавский клуб

30 мая 2024, 22:34 | Обновлено 30 мая 2024, 23:11
765
0
Ворскла на пороге массового ухода легонеров
ФК Ворскла

Как стало известно Sport.ua, «Ворскла» договорилась о расторжении контракта с Амилькаром Коджови, хотя соглашение с футболистом и так заканчивалось через месяц.

Также 30 июня истекают контракты еще у ряда иностранцев, с которыми в Полтаве не намерены продлевать контракты или их аренду. В частности, на выходе из клуба находятся защитники Тиагу Сантана (аренда у бразильского «Метрополитано») и Фелипе Родригес, полузащитники Ардит Толи и Тиаго Кунья (аренда у бразильского «Гуарани»). А трудовой договор с защитником Сильвио Вокрри заканчивается уже 31 мая.

Еще один защитник, Наджиб Якубу, близок к переходу на правах свободного агента в «Рух».

Из украинцев контракты заканчиваются у молодых полузащитников Тараса Галаса и Станислава Пруса, в статусе свободного агента покинул Полтаву опытный нападающий Руслан Степанюк, которым интересуется ряд клубов УПЛ.

Помимо этого, подходит к концу арендное соглашение с защитником «Шахтера» Виктором Корниенко. А многолетний капитан «Ворсклы» защитник Владимир Чеснаков завершил игровую карьеру и отныне будет работать в тренерском штабе Сергея Долганского.

Сейчас полтавчане ведут переговоры о продлении контракта со своим основным голкипером Павлом Исенко (действующее соглашение истекает 30 июня).

«Ворскла» по итогам сезона 2023/24 заняла 9-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав в 30 матчах 33 очка. Выход команды из отпуска запланирован на 24 июня.

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Ворскла Полтава Амилькар Коджови Тиаго Сантана Фелипе Родригес Ардит Толи Наджиб Якубу Виктор Корниенко Владимир Чеснаков Украинская Премьер-лига инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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