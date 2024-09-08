29-летний дебютант сборной Украины во второй раз стал отцом

Вингер киевского Динамо Владислав Кабаев во второй раз стал отцом.

У футболиста и его жены Томы родилась вторая дочка. Об этом сообщила пресс-служба киевлян. Сама пара пока что не опубликовала ни одного фото.

У Владислава и Томы также есть дочка София. 28 июля девочке исполнилось уже 3 года.

7 сентября Кабаев вышел в стартовом составе сборной Украины на матч против Албании и отыграл 72 минуты, после чего был заменен на Александра Пихаленка. Для 29-летнего Владислава это был дебют в футболке национальной команды Украины.