В 29 лет. Ребров дал дебютировать в сборной Украины хавбеку Динамо

В стартовом составе сборной Украины на матч против Албании выйдет полузащитник «Динамо» Киев Владислав Кабаев. Для игрока это дебютная встреча в национальной команде.

Кабаев, скорее всего, сыграет левым вингером, заменяя Михаила Мудрика, который получил травму.

29-летний игрок в нынешнем сезоне забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в девяти матчах.