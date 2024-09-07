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  4. В 29 лет. Ребров дал дебютировать в сборной Украины хавбеку Динамо
Лига наций
07 сентября 2024, 20:38 | Обновлено 07 сентября 2024, 20:40
2999
4

В 29 лет. Ребров дал дебютировать в сборной Украины хавбеку Динамо

Кабаев сыграет первый матч за национальную команду

07 сентября 2024, 20:38 | Обновлено 07 сентября 2024, 20:40
2999
4
В 29 лет. Ребров дал дебютировать в сборной Украины хавбеку Динамо
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

В стартовом составе сборной Украины на матч против Албании выйдет полузащитник «Динамо» Киев Владислав Кабаев. Для игрока это дебютная встреча в национальной команде.

Кабаев, скорее всего, сыграет левым вингером, заменяя Михаила Мудрика, который получил травму.

29-летний игрок в нынешнем сезоне забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в девяти матчах.

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Владислав Кабаев сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Албания
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 4
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u6464u
так, Кабаєв трудяга, заслужив.
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+6
Remark
А був інший варіант?)
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+1
KIEWADIM
Кабаев щас топ
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0
turist86
Очікувано, адже Зубкова не викликали
Ответить
0
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