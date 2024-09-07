Лига наций07 сентября 2024, 20:38 | Обновлено 07 сентября 2024, 20:40
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В 29 лет. Ребров дал дебютировать в сборной Украины хавбеку Динамо
Кабаев сыграет первый матч за национальную команду
07 сентября 2024, 20:38 | Обновлено 07 сентября 2024, 20:40
2999
4
В стартовом составе сборной Украины на матч против Албании выйдет полузащитник «Динамо» Киев Владислав Кабаев. Для игрока это дебютная встреча в национальной команде.
Кабаев, скорее всего, сыграет левым вингером, заменяя Михаила Мудрика, который получил травму.
29-летний игрок в нынешнем сезоне забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в девяти матчах.
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Комментарии 4
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так, Кабаєв трудяга, заслужив.
А був інший варіант?)
Кабаев щас топ
Очікувано, адже Зубкова не викликали
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