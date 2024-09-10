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Лига наций
10 сентября 2024, 13:16 | Обновлено 10 сентября 2024, 13:31
518
1

Битва неудачников: кто фаворит? Известны котировки на матч Чехия – Украина

Поединок 2-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 состоится 10 сентября в 21:45 по Киеву

10 сентября 2024, 13:16 | Обновлено 10 сентября 2024, 13:31
518
1
Битва неудачников: кто фаворит? Известны котировки на матч Чехия – Украина
УАФ

10 сентября сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Чехией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Fortuna Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на матч. Фаворитами противостояния являются чехи, на победу которых можно поставить с коэффициентом 2.42.

Ничья расценивается в 3.35. Котировки на 3 очка для сине-желтых составляют 3.15.

Основные коэффициенты на матч Чехия – Украина:

  1. Победа Чехии – 2.42
  2. Ничья – 3.35
  3. Победа Украины – 3.15
  4. Обе забьют – 1.79
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Burevestnik
більший невдаха 1-го туру буде рвати кігті і виграє 
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