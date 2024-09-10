Битва неудачников: кто фаворит? Известны котировки на матч Чехия – Украина

10 сентября сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Чехии.

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Матч с Чехией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Fortuna Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на матч. Фаворитами противостояния являются чехи, на победу которых можно поставить с коэффициентом 2.42.

Ничья расценивается в 3.35. Котировки на 3 очка для сине-желтых составляют 3.15.

Основные коэффициенты на матч Чехия – Украина: