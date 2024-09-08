Подарок для Моуриньо. Фенербахче подпишет вингера Ювентуса

Клуб Жозе Моуриньо, «Фенербахче», близок к подписанию вингера «Ювентуса» и сборной Сербии Филипа Костича. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

«Фенербахче» выиграл борьбу за Костича у своего принципиального соперника, «Галатасарая». 31-летний серб оказался не нужен новому главному тренеру «Ювентуса» Тиаго Мотте.

Контракт Костича с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 6,5 миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 4 ассиста в 33 матчах за туринский клуб во всех турнирах.