Подарок для Моуриньо. Фенербахче подпишет вингера Ювентуса
Филип Костич продолжит карьеру в Турции
Клуб Жозе Моуриньо, «Фенербахче», близок к подписанию вингера «Ювентуса» и сборной Сербии Филипа Костича. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
«Фенербахче» выиграл борьбу за Костича у своего принципиального соперника, «Галатасарая». 31-летний серб оказался не нужен новому главному тренеру «Ювентуса» Тиаго Мотте.
Контракт Костича с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 6,5 миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 4 ассиста в 33 матчах за туринский клуб во всех турнирах.
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