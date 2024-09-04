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  4. Осимхена им мало. Галатасарай нацелился на вингера Ювентуса
Турция
04 сентября 2024, 23:09 |
577
0

Осимхена им мало. Галатасарай нацелился на вингера Ювентуса

Филип Костич может продолжить карьеру в Турции

04 сентября 2024, 23:09 |
577
0
Осимхена им мало. Галатасарай нацелился на вингера Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Костич

«Галатасарай» не собирается останавливаться на подписании Виктора Осимхена и продолжает работать над усилением состава команды. Следующей трансферной целью стамбульского клуба стал вингер «Ювентуса» и сборной Сербии Филип Костич.

31-летний футболист не входит в планы нового главного тренера «Ювентуса» Тиаго Мотты, поэтому туринский клуб готов продать игрока. Сейчас «Галатасарай» работает над тем, чтобы убедить самого Костича перебраться в Турцию.

Контракт серба с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 6,5 миллиона евро.

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Филип Костич Ювентус Галатасарай трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Николо Скира
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