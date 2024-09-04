Осимхена им мало. Галатасарай нацелился на вингера Ювентуса

«Галатасарай» не собирается останавливаться на подписании Виктора Осимхена и продолжает работать над усилением состава команды. Следующей трансферной целью стамбульского клуба стал вингер «Ювентуса» и сборной Сербии Филип Костич.

31-летний футболист не входит в планы нового главного тренера «Ювентуса» Тиаго Мотты, поэтому туринский клуб готов продать игрока. Сейчас «Галатасарай» работает над тем, чтобы убедить самого Костича перебраться в Турцию.

Контракт серба с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 6,5 миллиона евро.