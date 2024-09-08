Испания08 сентября 2024, 14:46 |
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Сантьяго КАНЬИСАРЕС: «Винисиуса не любят в Испании не из-за цвета кожи»
Легендарный голкипер – о поведении вингера «Реала»
08 сентября 2024, 14:46 |
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Экс-голкипер сборной Испании Сантьяго Каньисарес раскритиковал поведение звездного вингера «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора:
«Винисиуса не любят в Испании не из-за его цвета кожи. Он уже ошибался раньше, когда заявил, что «Месталья» – расистский стадион, а теперь он делает это снова. Есть вопросы к его зрелости. Я бы предпочел слушать Карвахаля или де ла Фуэнте, как людей, представляющих Испанию».
Ранее Винисиус Жуниор призвал отобрать у Испании право на проведение чемпионата мира 2030 года.
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