Сантьяго КАНЬИСАРЕС: «Винисиуса не любят в Испании не из-за цвета кожи»

Экс-голкипер сборной Испании Сантьяго Каньисарес раскритиковал поведение звездного вингера «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора:

«Винисиуса не любят в Испании не из-за его цвета кожи. Он уже ошибался раньше, когда заявил, что «Месталья» – расистский стадион, а теперь он делает это снова. Есть вопросы к его зрелости. Я бы предпочел слушать Карвахаля или де ла Фуэнте, как людей, представляющих Испанию».

Ранее Винисиус Жуниор призвал отобрать у Испании право на проведение чемпионата мира 2030 года.