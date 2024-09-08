Ли КАРСЛИ: «Ирландия – очень стойкая команда»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли поделился впечатлениями от победы 2:0 над Ирландией в Лиге наций:

«Думаю, местами было неплохо. Вы видели, как именно мы пытались действовать. Ребята заслуживают похвалы, думаю, мы показали, что у нас есть настоящие таланты, и мы можем быть очень довольны «сухим» матчем.

Райс и Грилиш забили классные голы. Отличные комбинации и блестящие завершения. Думаю, в будущем они оба будут забивать еще больше. У Джека точно нет необходимости что-то нам доказывать, мы видим его качество, но сегодняшний гол пошел ему на пользу, и, надеюсь, он продолжит в том же духе.

Поле было очень сухое, липкое - не лучшие условия для дриблинга, но, на мой взгляд, Гордон представлял реальную угрозу своими перемещениями, как с мячом, так и без него. Он сохранил форму с прошлого сезона и создает остроту в финальной трети.

Думаю, нужно отдать должное и Ирландии. Очень устойчивая команда, они не оставили нам пространства, только во втором тайме его, возможно, стало немного больше. Было несколько тяжело прорваться, но при счете 2:0 мы стали чувствовать себя достаточно комфортно».