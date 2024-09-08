Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ли КАРСЛИ: «Ирландия – очень стойкая команда»
Лига наций
08 сентября 2024, 13:30 |
134
1

Ли КАРСЛИ: «Ирландия – очень стойкая команда»

Тренер сборной Англии – о победе в Лиге наций

08 сентября 2024, 13:30 |
134
1
Ли КАРСЛИ: «Ирландия – очень стойкая команда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ли Карсли

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли поделился впечатлениями от победы 2:0 над Ирландией в Лиге наций:

«Думаю, местами было неплохо. Вы видели, как именно мы пытались действовать. Ребята заслуживают похвалы, думаю, мы показали, что у нас есть настоящие таланты, и мы можем быть очень довольны «сухим» матчем.

Райс и Грилиш забили классные голы. Отличные комбинации и блестящие завершения. Думаю, в будущем они оба будут забивать еще больше. У Джека точно нет необходимости что-то нам доказывать, мы видим его качество, но сегодняшний гол пошел ему на пользу, и, надеюсь, он продолжит в том же духе.

Поле было очень сухое, липкое - не лучшие условия для дриблинга, но, на мой взгляд, Гордон представлял реальную угрозу своими перемещениями, как с мячом, так и без него. Он сохранил форму с прошлого сезона и создает остроту в финальной трети.

Думаю, нужно отдать должное и Ирландии. Очень устойчивая команда, они не оставили нам пространства, только во втором тайме его, возможно, стало немного больше. Было несколько тяжело прорваться, но при счете 2:0 мы стали чувствовать себя достаточно комфортно».

По теме:
Александр КУЧЕР: «Повторения румынского синдрома я не ожидал»
Что случилось? Ольмо досрочно покинул расположение сборной Испании
МАРТИНЕС: «Игра будет очень конкурентной. Мы готовились к этому»
Ли Карсли сборная Англии по футболу сборная Ирландии по футболу Лига наций
Олег Дидух Источник: BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна победительница US Open 2024
Теннис | 08 сентября 2024, 01:15 15
Стала известна победительница US Open 2024
Стала известна победительница US Open 2024

Арина Соболенко переиграла Джессику Пегулу и выиграла трофей американского мейджора

Игорь ЦЫГАНЫК: «У меня уже от этого контроля мяча крыша едет»
Футбол | 08 сентября 2024, 11:08 14
Игорь ЦЫГАНЫК: «У меня уже от этого контроля мяча крыша едет»
Игорь ЦЫГАНЫК: «У меня уже от этого контроля мяча крыша едет»

Специалист раскритиковал стиль игры сборной Украины

Нидерланды – Босния и Герцеговина – 5:2. Кураж оранье. Видео голов
Футбол | 08.09.2024, 05:01
Нидерланды – Босния и Герцеговина – 5:2. Кураж оранье. Видео голов
Нидерланды – Босния и Герцеговина – 5:2. Кураж оранье. Видео голов
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
Футбол | 08.09.2024, 00:50
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
Албания показала, что провал Украины на Евро был не случайным
Футбол | 08.09.2024, 09:40
Албания показала, что провал Украины на Евро был не случайным
Албания показала, что провал Украины на Евро был не случайным
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sres2016
"Відмінні комбінації і блискучі завершення", — в цій фразі коуча вся суть командної роботи. Комбінації готує головний тренер,  це його вміння, досвід, бачення та моделювання майбутньої гри, а завершення комбінацій — справа гравців, їхньої майстерності, взаєморозуміння, їхня спроможність втілити задумки тренера в голи.
Як хотілося б такої роботи від нашої збірної!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
07.09.2024, 08:57 54
Футбол
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
06.09.2024, 22:22 4
Футбол
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
06.09.2024, 09:59
Теннис
Пегула рассказала, что хочет сделать с Соболенко в финале US Open
Пегула рассказала, что хочет сделать с Соболенко в финале US Open
06.09.2024, 12:42 2
Теннис
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
06.09.2024, 18:32 57
Футбол
Карло Анчелотти назвал лучшего игрока, которого он тренировал
Карло Анчелотти назвал лучшего игрока, которого он тренировал
07.09.2024, 13:59
Футбол
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
06.09.2024, 20:45 51
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем