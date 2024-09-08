«Ничего хорошего я не жду». САБО – о матче против Чехии
Известный тренер уверен, что у него не хватит нервов на это смотреть
Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, чего ждет от матча Лиги наций против сборной Чехии, который состоится 10 сентября.
– Ничего хорошего я не жду. Чехия – лучшая команда, чем Албания, еще и дома играют. Пусть игроки и тренерский штаб сборной не думают, что я критикую. Это боль моего сердца. Я играл в хороший футбол, тренировал. Моя сборная на равных играла против Франции, Германии, Португалии, а сейчас... Я болею за футбол всей душой, поэтому могу высказывать свое мнение. Мне не нравится, как сегодня играют наши футболисты.
Я не могу отойти от матча с Албанией, поэтому игру с Чехией смотреть не буду. Нервов не хватит.
– Как думаете, в матче с Чехией будет ротация?
– Думаю, Ребров поменяет полсостава. Мы не настолько сильны физически, чтобы отойти за двое суток.
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Головне, щоб якісь висновки зробили та корективи.
Як можна не викликати Назаренко та Філіпова (які на ходу, які в хорошій, поточній формі), коли команда так погано грає в атакувальній фазі (Довбик не в формі, і з травмою, Яремчук взагалі не має ігрової практики, Ванат - це атакувальний півзахисник, але ніякий не форвард)?
Невже в УПЛ немає надійних та відповідальних захисників-пахарів, які мають стабільний рівень самовіддачі в інших клубах не дк або шд? Де Сваток, який так добре себе показав в матчі з Бельгією?
Імхо, проблема не в Реброві, не в Петракові... проблема в команді (її складі, її цілісності, відсутності справжніх лідерів 3-5 гравців, вожаків команди), яку в реальності формують шаблії, суркіси, ахметови та "експерти".
Імхо, поточні дорогі "зірки", "легенди" та лідери (за ціною на трансфермакеті) - не є лідерами команди, і не можуть її вести за собою, бо вони - надуті (несправжні) лідери, яких розкрутили змі, експерти та журналісти, але в реальності вони ніколи не були "лідерами" і не є прикладами для наслідування (якщо говорити про індивідуальну працездатність, самовіддачу, ефективність).