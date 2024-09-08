«Ничего хорошего я не жду». САБО – о матче против Чехии

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, чего ждет от матча Лиги наций против сборной Чехии, который состоится 10 сентября.

– Ничего хорошего я не жду. Чехия – лучшая команда, чем Албания, еще и дома играют. Пусть игроки и тренерский штаб сборной не думают, что я критикую. Это боль моего сердца. Я играл в хороший футбол, тренировал. Моя сборная на равных играла против Франции, Германии, Португалии, а сейчас... Я болею за футбол всей душой, поэтому могу высказывать свое мнение. Мне не нравится, как сегодня играют наши футболисты.

Я не могу отойти от матча с Албанией, поэтому игру с Чехией смотреть не буду. Нервов не хватит.

– Как думаете, в матче с Чехией будет ротация?

– Думаю, Ребров поменяет полсостава. Мы не настолько сильны физически, чтобы отойти за двое суток.