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Лига наций
08 сентября 2024, 13:22 | Обновлено 08 сентября 2024, 13:27
1448
3

«Ничего хорошего я не жду». САБО – о матче против Чехии

Известный тренер уверен, что у него не хватит нервов на это смотреть

08 сентября 2024, 13:22 | Обновлено 08 сентября 2024, 13:27
1448
3
«Ничего хорошего я не жду». САБО – о матче против Чехии
УАФ

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, чего ждет от матча Лиги наций против сборной Чехии, который состоится 10 сентября.

– Ничего хорошего я не жду. Чехия – лучшая команда, чем Албания, еще и дома играют. Пусть игроки и тренерский штаб сборной не думают, что я критикую. Это боль моего сердца. Я играл в хороший футбол, тренировал. Моя сборная на равных играла против Франции, Германии, Португалии, а сейчас... Я болею за футбол всей душой, поэтому могу высказывать свое мнение. Мне не нравится, как сегодня играют наши футболисты.

Я не могу отойти от матча с Албанией, поэтому игру с Чехией смотреть не буду. Нервов не хватит.

– Как думаете, в матче с Чехией будет ротация?
– Думаю, Ребров поменяет полсостава. Мы не настолько сильны физически, чтобы отойти за двое суток.

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сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Чехия - Украина Йожеф Сабо
Владимир Клепач Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 3
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DK1961
Солидарен с ёжиком. Поэтому тоже, скорее всего, игру с чехами смотреть не буду. Поберегу собственное здоровье.
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Nick.Grabowski
Поразки дають для аналізу та протверезіння значно більше інформації та розуміння.
Якщо програють чехам, теж нічого страшного. 
Головне, щоб якісь висновки зробили та корективи. 
Як можна не викликати Назаренко та Філіпова (які на ходу, які в хорошій, поточній формі), коли команда так погано грає в атакувальній фазі (Довбик не в формі, і з травмою, Яремчук взагалі не має ігрової практики, Ванат - це атакувальний півзахисник, але ніякий не форвард)? 
Невже в УПЛ немає надійних та відповідальних захисників-пахарів, які мають стабільний рівень самовіддачі в інших клубах не дк або шд? Де Сваток, який так добре себе показав в матчі з Бельгією?
Імхо, проблема не в Реброві, не в Петракові... проблема в команді (її складі, її цілісності, відсутності справжніх лідерів 3-5 гравців, вожаків команди), яку в реальності формують шаблії, суркіси, ахметови та "експерти".
 
Імхо, поточні дорогі "зірки", "легенди" та лідери (за ціною на трансфермакеті) - не є лідерами команди, і не можуть її вести за собою, бо вони - надуті  (несправжні) лідери, яких розкрутили змі, експерти та журналісти, але в реальності вони ніколи не були "лідерами" і не є прикладами для наслідування (якщо говорити про індивідуальну працездатність, самовіддачу, ефективність).
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