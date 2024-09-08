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Лига наций
08 сентября 2024, 13:05 | Обновлено 08 сентября 2024, 13:20
1259
0

МИКИТИН: «Средняя линия украинцев выглядела совсем беспомощной»

Бывший защитник сборной Украины объяснил поражение от Албании

08 сентября 2024, 13:05 | Обновлено 08 сентября 2024, 13:20
1259
0
МИКИТИН: «Средняя линия украинцев выглядела совсем беспомощной»
УАФ. Владимир Бражко (слева)

В первом матче Лиги наций национальная сборная Украины в Праге уступила албанцам – 1:2.

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало подопечным Сергея Реброва добиться положительного результата:

– Знаете, есть разочарование не только от результата. К сожалению, есть недовольство и той игрой, которую продемонстрировали украинцы. Вчерашний поединок еще раз подтвердил, что для нас переиграть соперника, который плотно обороняется – проблематично.

– После финального свистка наставник албанцев отметил, что его подопечные переиграли визави тактически.
– Это уже вопрос к тренерскому штабу украинцев. Реальность такова, что наши нехитрые комбинации при позиционном наступлении легко разгадывались албанцами.

В конце концов, на что можно надеяться, когда первый удар по воротам гостей наши нанесли лишь перед перерывом.

– На послематчевой пресс-конференции Сергей Ребров едва ли не впервые за время работы со сборной отметил, что его подопечные действовали слабо, особенно досталось защитникам.
– Наступаем на те же грабли. По правде, проблемы в игре сборной были, прежде всего, от беспомощности игроков средней линии: потерялся Судаков, часто ошибался Бражко, не хватало агрессии Цыганкову. Пытался обострить ситуацию у чужих владений Кабаев, но ведь именно он банально не успел за своим игроком, когда гости забивали во второй раз.

Ну, а наша игра при стандартах у своих ворот, это вообще – катастрофа. Гости почему-то регулярно оказывались в одиночестве и в нескольких эпизодах просто простили украинцев за безалаберность.

– На Ваш взгляд, если бы на поле были Мудрик и Довбик, то можно надеяться, что поединок сложился бы иначе?
– Вряд ли. Они действуют в таком же стиле, что и Кабаев, Яремчук, поэтому какой-то разницы не было. Потому что, повторяю, вчера наши крайние защитники были малоактивны, а полузащитникам не хватало креатива, пасов вразрез. Поэтому и находился Яремчук на голодном пайке.

– На очереди у украинцев поединок с чехами, которые после разгрома от грузин в родных стенах постараются реабилитироваться.
– Если откровенно, то не ожидал такого провала от чехов в Тбилиси, в конце концов, и наши – разочаровали. Поэтому послезавтра в Праге будет финал. Обеим сборным отступать некуда. У чехов – высокорослая команда и интересно, как наши сыграют на «втором этаже». Остается надеяться, что при открытом футболе у украинцев будет больше пространства для проведения уязвимых атак, – сказал Микитин.

Ранее после завершения встречи известный в прошлом футболист Артем Милевский коротко прокомментировал поражение сине-желтых.

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Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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