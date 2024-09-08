Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ардиан ИСМАИЛИ: «Мы доминировали в матче с Украиной»
Лига наций
08 сентября 2024, 12:59 |
325
0

Ардиан ИСМАИЛИ: «Мы доминировали в матче с Украиной»

Защитник сборной Албании – о победе в Лиге наций

08 сентября 2024, 12:59 |
325
0
Ардиан ИСМАИЛИ: «Мы доминировали в матче с Украиной»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Албании Ардиан Исмаили поделился впечатлениями от матча Лиги наций против Украины (победа 2:1):

«Мы знали, что Украина физически сильная, ничем не отличается от Чехии. Благодаря чрезвычайной тактике, болельщикам и беспрецедентной борьбе, помогая друг другу, мы одержали эту победу. Мы впервые обыграли Украину.

Мы верили, что у нас есть шансы на победу. Мы доминировали в матче с Украиной. У нас были шансы забить 3-4 гола. Мы это вполне заслужили. В последние 15 минут нам пришлось защищать результат, это нормально. Нам удалось взять 3 очка.

Не играл на Евро-2024? Это был выбор тренера. Я профессионал. Я всегда выкладывался как в команде, так и в сборной, буду делать это до конца. Психически я был не в порядке, главное, что мы отдохнули, вернулись в свои команды, и вернулись настоящими профессионалами».

По теме:
Александр КУЧЕР: «Повторения румынского синдрома я не ожидал»
Что случилось? Ольмо досрочно покинул расположение сборной Испании
МАРТИНЕС: «Игра будет очень конкурентной. Мы готовились к этому»
сборная Албании по футболу сборная Украины по футболу Украина - Албания Лига наций
Олег Дидух Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Старт в Лиге наций провалили. Сборная Украины проиграла Албании
Футбол | 07 сентября 2024, 23:44 334
Старт в Лиге наций провалили. Сборная Украины проиграла Албании
Старт в Лиге наций провалили. Сборная Украины проиграла Албании

Команда Сергея Реброва открыла счет, но не сумела удержать преимущество

Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Футбол | 07 сентября 2024, 23:45 40
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций

МИКИТИН: «Средняя линия украинцев выглядела совсем беспомощной»
Футбол | 08.09.2024, 13:05
МИКИТИН: «Средняя линия украинцев выглядела совсем беспомощной»
МИКИТИН: «Средняя линия украинцев выглядела совсем беспомощной»
СЛОНКА: Фаны сборной Украины теперь знают, что испытывали болельщики Польши
Футбол | 08.09.2024, 07:47
СЛОНКА: Фаны сборной Украины теперь знают, что испытывали болельщики Польши
СЛОНКА: Фаны сборной Украины теперь знают, что испытывали болельщики Польши
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
Футбол | 08.09.2024, 00:50
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна победительница US Open 2024
Стала известна победительница US Open 2024
08.09.2024, 01:15 15
Теннис
А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа
А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа
06.09.2024, 10:39 4
Футбол
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
06.09.2024, 09:59
Теннис
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
07.09.2024, 09:52 23
Футбол
Ребров разнес оборону сборной Украины после фиаско в матче с Албанией
Ребров разнес оборону сборной Украины после фиаско в матче с Албанией
08.09.2024, 07:21 26
Футбол
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
07.09.2024, 08:57 54
Футбол
Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера
Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера
06.09.2024, 15:43
Бокс
Англия U-21 потеряла важные очки. Таблица: Украина U-21 захватила лидерство
Англия U-21 потеряла важные очки. Таблица: Украина U-21 захватила лидерство
06.09.2024, 23:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем