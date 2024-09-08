Йожеф САБО: «Эти сопляки еще должны сосать грудь у мамки»

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о матче национальной команды против Албании (1:2) в Лиге наций.

– Йожеф Йожефович, сборная Украины впервые в истории проиграла Албании. Что можете сказать о матче?

– Мне стыдно и больно за игру сборной Украины. Я из-за них не спал вчера. Пол ночи ходил туда-сюда, переживал. Не ожидал такого.

Хочу обратиться к журналистам и экспертам. Не надо превозносить наших футболистов и лепить из них звезд. А то, как послушаешь, то Шапаренко чуть ли не в «Реале», Судаков в «Ювентусе», Ванат в «Барселоне». Ну куда им? Они еще должны сосать грудь у мамки. Они в футбол не умеют играть – сопляки.

Вчера в первом тайме Цыганков хотел остановить верховой мяч, а тот от него отскочил на несколько метров. Ну елки-палки. И это футболист, который играет в Ла Лиге, что тогда о других говорить.

– Почему наша сборная перекатывает мяч и не создает опасных моментов?

– Я не понимаю, что это за футбол. Ни одного удара по воротам в первом тайме, ни одной передачи вперед на обострение. Только играют вперед, то сразу брак. Что будет дальше? Как бы грустно это ни звучало, но сейчас такой уровень наших футболистов. Албания здорово выглядела по сравнению с нами.

– Есть ли в этом вина Реброва?

– Я не буду лезть к Реброву, потому что не знаю, как сейчас построен тренировочный процесс в сборной. Могу только сказать, что вчера наши футболисты показали, что они еще «молочные». Им будет тяжело переходить в Европу.