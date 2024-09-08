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  4. Йожеф САБО: «Эти сопляки еще должны сосать грудь у мамки»
Лига наций
08 сентября 2024, 12:55 | Обновлено 08 сентября 2024, 12:56
3652
7

Йожеф САБО: «Эти сопляки еще должны сосать грудь у мамки»

Известный тренер – об игре сборной Украины против Албании

08 сентября 2024, 12:55 | Обновлено 08 сентября 2024, 12:56
3652
7
Йожеф САБО: «Эти сопляки еще должны сосать грудь у мамки»
УАФ

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о матче национальной команды против Албании (1:2) в Лиге наций.

– Йожеф Йожефович, сборная Украины впервые в истории проиграла Албании. Что можете сказать о матче?
– Мне стыдно и больно за игру сборной Украины. Я из-за них не спал вчера. Пол ночи ходил туда-сюда, переживал. Не ожидал такого.

Хочу обратиться к журналистам и экспертам. Не надо превозносить наших футболистов и лепить из них звезд. А то, как послушаешь, то Шапаренко чуть ли не в «Реале», Судаков в «Ювентусе», Ванат в «Барселоне». Ну куда им? Они еще должны сосать грудь у мамки. Они в футбол не умеют играть – сопляки.

Вчера в первом тайме Цыганков хотел остановить верховой мяч, а тот от него отскочил на несколько метров. Ну елки-палки. И это футболист, который играет в Ла Лиге, что тогда о других говорить.

– Почему наша сборная перекатывает мяч и не создает опасных моментов?
– Я не понимаю, что это за футбол. Ни одного удара по воротам в первом тайме, ни одной передачи вперед на обострение. Только играют вперед, то сразу брак. Что будет дальше? Как бы грустно это ни звучало, но сейчас такой уровень наших футболистов. Албания здорово выглядела по сравнению с нами.

– Есть ли в этом вина Реброва?
– Я не буду лезть к Реброву, потому что не знаю, как сейчас построен тренировочный процесс в сборной. Могу только сказать, что вчера наши футболисты показали, что они еще «молочные». Им будет тяжело переходить в Европу.

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Йожеф Сабо сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Украина - Албания
Владимир Клепач Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 7
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pol-55
Я тому і не дивлюсь гру збірної,нервів і так мало лишилось,дивлюсь нейтральний статусний матч отримую задоволення від гри,і вночі сплю а не хожу туди-сюди як Сабо.
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+5
Walle
Ну ребров смокче, але не грудь, і не в мамки
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+2
Harun Bakircioğlu
Проблема еще в том, что такие сборы убивают и без того деградировавших сборников. Не ждите, что футболисты после таких вояжей начнут лучше играть в клубах. И так почти у всех дела идут не ахти, а тут еще Ребров их добивает. Хотя сборная всегда была местом воодушевления, теперь это помиральная яма какая-то.
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0
antt
Я уривками матч дивився. І огляд на суспільному після матчу де моменти по 10 раз повторювали. Якщо жодного удару в першому таймі  то чим албанці  не румуни. Такі  самі , вирішили от цю слабку українську збірну, яка чомусь фаворит, обіграти. І їм це вдалося ще й приклад румун у них вже був. Слабку напевно для них по настрою на гру, де у них все гаразд. От автор першого голу сказав що не був на євро і  він це розуміє а рахунок зрівняв.
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0
c_a_p2
Мадьярські матюки в поміч...
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0
Андрей Головнин
О реброве,скажи честно. Сережа ГАНДОНЯРА ТУПОРЫЛАЯ!
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-2
Lesovij7
Сосать должен сабо 
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-3
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