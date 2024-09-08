Испания08 сентября 2024, 12:21 | Обновлено 08 сентября 2024, 12:44
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Беллингем может восстановиться после травмы раньше срока
Хавбек «Реала» будет в заявке на матч с «Реал Сосьедадом»
08 сентября 2024, 12:21 | Обновлено 08 сентября 2024, 12:44
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Восстановление хавбека «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема после травмы стопы проходит быстрее, чем ожидали врачи. В ближайшее время хавбек «Реала» возобновит тренировки.
По информации испанских СМИ, Беллингем будет включен в заявку «Реала» на матч Ла Лиги против «Реал Сосьедада» 14 сентября. Травму Беллингем получил в конце августа, изначально прогнозировалось, что он пропустит примерно месяц.
В нынешнем сезоне 21-летний англичанин успел принять участие в 2 матчах и отличиться в них одним ассистом.
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