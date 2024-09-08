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  4. Беллингем может восстановиться после травмы раньше срока
Испания
08 сентября 2024, 12:21 | Обновлено 08 сентября 2024, 12:44
85
0

Беллингем может восстановиться после травмы раньше срока

Хавбек «Реала» будет в заявке на матч с «Реал Сосьедадом»

08 сентября 2024, 12:21 | Обновлено 08 сентября 2024, 12:44
85
0
Беллингем может восстановиться после травмы раньше срока
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Восстановление хавбека «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема после травмы стопы проходит быстрее, чем ожидали врачи. В ближайшее время хавбек «Реала» возобновит тренировки.

По информации испанских СМИ, Беллингем будет включен в заявку «Реала» на матч Ла Лиги против «Реал Сосьедада» 14 сентября. Травму Беллингем получил в конце августа, изначально прогнозировалось, что он пропустит примерно месяц.

В нынешнем сезоне 21-летний англичанин успел принять участие в 2 матчах и отличиться в них одним ассистом.

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Олег Дидух Источник: Marca
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