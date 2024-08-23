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Испания
23 августа 2024, 14:47 |
547
0

Реал почти на месяц потерял ключевого игрока

У Джуда Беллингема травма стопы

23 августа 2024, 14:47 |
547
0
Реал почти на месяц потерял ключевого игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Ключевой полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем получил травму стопы. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По прогнозам врачей, сроки восстановления составят несколько недель. Беллингем вернется в игру в конце сентября, уже после перерыва на матчи национальных сборных.

Таким образом, Беллингем точно пропустит матчи Ла Лиги против «Вальядолида», «Лас-Пальмас» и «Бетиса», а также – матчи Лиги наций против Ирландии и Финляндии.

Ранее Беллингем стал лицом бренда Louis Vuitton.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид травма Фабрицио Романо сборная Англии по футболу Лига наций
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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