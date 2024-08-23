Реал почти на месяц потерял ключевого игрока

Ключевой полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем получил травму стопы. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По прогнозам врачей, сроки восстановления составят несколько недель. Беллингем вернется в игру в конце сентября, уже после перерыва на матчи национальных сборных.

Таким образом, Беллингем точно пропустит матчи Ла Лиги против «Вальядолида», «Лас-Пальмас» и «Бетиса», а также – матчи Лиги наций против Ирландии и Финляндии.

Ранее Беллингем стал лицом бренда Louis Vuitton.