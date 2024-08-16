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Англия
16 августа 2024, 10:07 | Обновлено 16 августа 2024, 10:22
662
0

ФОТО. Беллингем стал лицом бренда Louis Vuitton

Джуд подписал контракт с французским домом моды

16 августа 2024, 10:07 | Обновлено 16 августа 2024, 10:22
662
0
ФОТО. Беллингем стал лицом бренда Louis Vuitton
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем подписал контракт о сотрудничестве с Louis Vuitton.

21-летний англичанин будет представлять в промоакциях и в рекламе этот французский дом моды, который специализируется на производстве чемоданов и сумок, модной одежды и аксессуаров класса «люкс» под одноименной торговой маркой.

Напомним, ранее сообщалось, что Беллингем стал амбассадором бренда нижнего белья от американской модели Ким Кардашьян.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид сборная Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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