Англия16 августа 2024, 10:07 | Обновлено 16 августа 2024, 10:22
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ФОТО. Беллингем стал лицом бренда Louis Vuitton
Джуд подписал контракт с французским домом моды
16 августа 2024, 10:07 | Обновлено 16 августа 2024, 10:22
662
0
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем подписал контракт о сотрудничестве с Louis Vuitton.
21-летний англичанин будет представлять в промоакциях и в рекламе этот французский дом моды, который специализируется на производстве чемоданов и сумок, модной одежды и аксессуаров класса «люкс» под одноименной торговой маркой.
Напомним, ранее сообщалось, что Беллингем стал амбассадором бренда нижнего белья от американской модели Ким Кардашьян.
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