ФОТО. Беллингем стал лицом бренда Louis Vuitton

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем подписал контракт о сотрудничестве с Louis Vuitton.

21-летний англичанин будет представлять в промоакциях и в рекламе этот французский дом моды, который специализируется на производстве чемоданов и сумок, модной одежды и аксессуаров класса «люкс» под одноименной торговой маркой.

Напомним, ранее сообщалось, что Беллингем стал амбассадором бренда нижнего белья от американской модели Ким Кардашьян.