Рональд КУМАН: «Мы могли забить больше, чем 5 голов»
Тренер сборной Нидерландов – о победе над Боснией и Герцеговиной
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился впечатлениями от матча Лиги наций против Боснии и Герцеговины (победа 5:2):
«Нам многое удалось в работе с мячом. Мы много им владели, держали игру под контролем. Футболисты хорошо играли между линиями, и мы создали большое количество моментов.
На самом деле наша команда могла забить и больше, но если забиваешь пять, нельзя быть недовольным.
Зиркзе открыл счет в матче, а это всегда очень важно. Он принимал активное участие в игре, был опасен на поле, поэтому я очень доволен его дебютом в основном составе».
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