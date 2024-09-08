Рональд КУМАН: «Мы могли забить больше, чем 5 голов»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился впечатлениями от матча Лиги наций против Боснии и Герцеговины (победа 5:2):

«Нам многое удалось в работе с мячом. Мы много им владели, держали игру под контролем. Футболисты хорошо играли между линиями, и мы создали большое количество моментов.

На самом деле наша команда могла забить и больше, но если забиваешь пять, нельзя быть недовольным.

Зиркзе открыл счет в матче, а это всегда очень важно. Он принимал активное участие в игре, был опасен на поле, поэтому я очень доволен его дебютом в основном составе».