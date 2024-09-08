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  4. Рональд КУМАН: «Мы могли забить больше, чем 5 голов»
Лига наций
08 сентября 2024, 12:06 |
209
0

Рональд КУМАН: «Мы могли забить больше, чем 5 голов»

Тренер сборной Нидерландов – о победе над Боснией и Герцеговиной

08 сентября 2024, 12:06 |
209
0
Рональд КУМАН: «Мы могли забить больше, чем 5 голов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился впечатлениями от матча Лиги наций против Боснии и Герцеговины (победа 5:2):

«Нам многое удалось в работе с мячом. Мы много им владели, держали игру под контролем. Футболисты хорошо играли между линиями, и мы создали большое количество моментов.

На самом деле наша команда могла забить и больше, но если забиваешь пять, нельзя быть недовольным.

Зиркзе открыл счет в матче, а это всегда очень важно. Он принимал активное участие в игре, был опасен на поле, поэтому я очень доволен его дебютом в основном составе».

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Рональд Куман сборная Нидерландов по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Лига наций
Олег Дидух Источник: УЕФА
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