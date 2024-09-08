Василий КОБИН: «Поворознюк глобально разочаровался в некоторых моментах»
Тренер «Ингульца» – о возможном снятии с чемпионата
Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал информацию о снятии с чемпионата УПЛ:
– Когда вы в последний раз разговаривали с президентом?
– Позавчера поздно вечером. Он заверил меня, что принял твердое решение снять клуб с чемпионата УПЛ.
– Ваша реакция?
– Я занимаюсь своей работой. Мы должны были использовать паузу для сборных - улучшали функциональное состояние, проработали определенные тактические моменты. Вчера у нас был запланирован спарринг с одним из клубов УПЛ. Мы его провели смешанными составами. Сегодня у футболистов выходной, завтра в 17 должны были собраться на тренировке. Но я уже написал в клубном чате, что мы ждем официальных заявлений от руководства и держим связь в телефонном режиме.
– Неужели эта тема со стадионом появилась только сейчас?
– Смотрите: я этого не ожидал. У президента были серьезные планы – например, отстраивать академию. Контракт с нашим штабом подписан на три года. Александр Григорьевич обещал сделать все, чтобы матч 6-го тура против «Черноморца» мы сыграли дома на собственном стадионе. Из последнего разговора я понимал, что он глобально разочаровался в некоторых моментах, которые есть в нашем футболе. В его глазах я увидел, что человек теряет искру – его деморализовала эта ситуация.
– Ваше путешествие во Львов на матч против «Руха» в плацкарте – не доказательство того, что Поворознюк экономит деньги на команде?
– Нет, это не связанные вещи. Здесь недоработал клуб. Мы должны были ехать в кондиционированном отдельном вагоне без посторонних пассажиров. К сожалению, не получилось. Но глобально решение было правильным: мы очень много наездились на автобусах.
Что касается экономии, то сейчас по финансовой стороне к президенту ноль вопросов. Все выплачивается своевременно – и зарплаты, и премии, которые команда получила после ничьих против «Полесья», «Колоса» и «Кривбасса».
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