Василий КОБИН: «Поворознюк глобально разочаровался в некоторых моментах»

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал информацию о снятии с чемпионата УПЛ:

– Когда вы в последний раз разговаривали с президентом?

– Позавчера поздно вечером. Он заверил меня, что принял твердое решение снять клуб с чемпионата УПЛ.

– Ваша реакция?

– Я занимаюсь своей работой. Мы должны были использовать паузу для сборных - улучшали функциональное состояние, проработали определенные тактические моменты. Вчера у нас был запланирован спарринг с одним из клубов УПЛ. Мы его провели смешанными составами. Сегодня у футболистов выходной, завтра в 17 должны были собраться на тренировке. Но я уже написал в клубном чате, что мы ждем официальных заявлений от руководства и держим связь в телефонном режиме.

– Неужели эта тема со стадионом появилась только сейчас?

– Смотрите: я этого не ожидал. У президента были серьезные планы – например, отстраивать академию. Контракт с нашим штабом подписан на три года. Александр Григорьевич обещал сделать все, чтобы матч 6-го тура против «Черноморца» мы сыграли дома на собственном стадионе. Из последнего разговора я понимал, что он глобально разочаровался в некоторых моментах, которые есть в нашем футболе. В его глазах я увидел, что человек теряет искру – его деморализовала эта ситуация.

– Ваше путешествие во Львов на матч против «Руха» в плацкарте – не доказательство того, что Поворознюк экономит деньги на команде?

– Нет, это не связанные вещи. Здесь недоработал клуб. Мы должны были ехать в кондиционированном отдельном вагоне без посторонних пассажиров. К сожалению, не получилось. Но глобально решение было правильным: мы очень много наездились на автобусах.

Что касается экономии, то сейчас по финансовой стороне к президенту ноль вопросов. Все выплачивается своевременно – и зарплаты, и премии, которые команда получила после ничьих против «Полесья», «Колоса» и «Кривбасса».