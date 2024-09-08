Полузащитник сборной Албании: «С Украиной старались играть в свой футбол»

Полузащитник «Интера» и сборной Албании Кристьян Аслани прокомментировал победу над сборной Украины (2:1) в матче Лиги наций.

«Мы добились победы на выезде над командой, которая очень хорошо играет в футбол. До этого у нас было много матчей без побед.

Это была первая игра, мы хорошо начали и теперь на шаг впереди. Мы знали, что будет сложно, но старались играть в свой футбол. Могли бы сделать больше в атаке, но заработали три очка, поэтому все остальное не так важно. Нам нужна была эта победа, мы счастливы.

Борьба в конце с Манайем за исполнение штрафного? Я очень хорошо дружу с Рейем, мне было обидно, но это осталось на поле. Я был расстроен, потому что я так люблю исполнять штрафные удары, которые я тренировал с самого детства. Но у него тоже хороший удар. Я плохо отреагировал, потому что расстроился. Несколько минут не хватило, но с Рейем конфликта нет. Мы тогда пошутили: нет проблем, но я пробью следующий штрафной», – сказал Аслани.