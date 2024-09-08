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  4. ФОТО. Пранкер попытался влиться в состав Англии перед игрой с Ирландией
Лига наций
08 сентября 2024, 09:59 | Обновлено 08 сентября 2024, 11:11
1258
1

ФОТО. Пранкер попытался влиться в состав Англии перед игрой с Ирландией

Его все же вывели с поля

08 сентября 2024, 09:59 | Обновлено 08 сентября 2024, 11:11
1258
1
ФОТО. Пранкер попытался влиться в состав Англии перед игрой с Ирландией
Getty Images/Global Images Ukraine

Болельщики в форме английской сборной сумел присоединиться к шеренге игроков перед началом матча Лиги наций Ирландия – Англия (0:2).

Пранкер, одетый в футболку из домашнего комплекта, шорты и гетры с номером «69», стал в конец шеренги игроков сборной Англии и дошел до нападающего Энтони Гордона, прежде чем его схватила охрана.

После этого он был уведен с поля до начала исполнения гимнов, а ирландские болельщики освистали «Боже, храни короля» на фоне накаленной атмосферы на стадионе «Авива» в Дублине.

Позже также освистывали Деклана Райса и Джека Грилиша, которые играли за сборную Ирландии на молодежном уровне. Райс не стал праздновать свой гол после того, как Англия повела в счете.

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Владимир Клепач Источник: The Independent
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Комментарии 1
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SandroKing
Раньше как я помню запрещали играть за несколько сборных. А тут смотрю 3 игры за Ирландию сыграл, теперь за Англию играет, и второй за молодежку играл Ирландии. Это всем так можно сейчас, или для англичан особое исключение?
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