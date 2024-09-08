ФОТО. Пранкер попытался влиться в состав Англии перед игрой с Ирландией

Болельщики в форме английской сборной сумел присоединиться к шеренге игроков перед началом матча Лиги наций Ирландия – Англия (0:2).

Пранкер, одетый в футболку из домашнего комплекта, шорты и гетры с номером «69», стал в конец шеренги игроков сборной Англии и дошел до нападающего Энтони Гордона, прежде чем его схватила охрана.

После этого он был уведен с поля до начала исполнения гимнов, а ирландские болельщики освистали «Боже, храни короля» на фоне накаленной атмосферы на стадионе «Авива» в Дублине.

Позже также освистывали Деклана Райса и Джека Грилиша, которые играли за сборную Ирландии на молодежном уровне. Райс не стал праздновать свой гол после того, как Англия повела в счете.