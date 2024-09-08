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Товарищеские матчи
Александрия
07.09.2024 17:00 – FT 1 : 3
Ворскла
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Украина. Премьер лига
08 сентября 2024, 03:41 | Обновлено 08 сентября 2024, 03:57
78
0

Ничья и поражение. Александрия провела две товарищеские игры за день

Соперниками команды стали «Ворскла» и «Ингулец»

08 сентября 2024, 03:41 | Обновлено 08 сентября 2024, 03:57
78
0
Ничья и поражение. Александрия провела две товарищеские игры за день
ФК Александрия

Паузу, вызванную играми национальных сборных, «Александрия» провела, сыграв две товарищеские игры.

Сначала был проведен спарринг против полтавской «Ворскли», игра закончилась со счетом 1:3.

Потом состоялся еще один матч, о котором не было объявлено заранее. «Александрия» и «Ингулец» расписали ничью 1:1. Интересно, будет ли факт проведения товарищеской игры «Ингульцем» означать то, что президент клуба передумал снимать команду с УПЛ?

Товарищеские матчи

Александрия – Ворскла –1:3

«Ворскла»: Исенко, Бацула, Черноморец, Гучек, Прус, Челядин, Скляр, Нестеренко, Мякушко, Кане, Иеде

Голи: Казак – Иде, ?, аг, Ковталюк

Александрия – Ингулец – 1:1

Голи: Филиппов – ?

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Александрия Ворскла Полтава Ингулец Александрия - Ворскла Александрия - Ингулец товарищеские матчи
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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