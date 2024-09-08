Ничья и поражение. Александрия провела две товарищеские игры за день
Соперниками команды стали «Ворскла» и «Ингулец»
Паузу, вызванную играми национальных сборных, «Александрия» провела, сыграв две товарищеские игры.
Сначала был проведен спарринг против полтавской «Ворскли», игра закончилась со счетом 1:3.
Потом состоялся еще один матч, о котором не было объявлено заранее. «Александрия» и «Ингулец» расписали ничью 1:1. Интересно, будет ли факт проведения товарищеской игры «Ингульцем» означать то, что президент клуба передумал снимать команду с УПЛ?
Товарищеские матчи
Александрия – Ворскла –1:3
«Ворскла»: Исенко, Бацула, Черноморец, Гучек, Прус, Челядин, Скляр, Нестеренко, Мякушко, Кане, Иеде
Голи: Казак – Иде, ?, аг, Ковталюк
Александрия – Ингулец – 1:1
Голи: Филиппов – ?
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