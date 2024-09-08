Ничья и поражение. Александрия провела две товарищеские игры за день

Паузу, вызванную играми национальных сборных, «Александрия» провела, сыграв две товарищеские игры.

Сначала был проведен спарринг против полтавской «Ворскли», игра закончилась со счетом 1:3.

Потом состоялся еще один матч, о котором не было объявлено заранее. «Александрия» и «Ингулец» расписали ничью 1:1. Интересно, будет ли факт проведения товарищеской игры «Ингульцем» означать то, что президент клуба передумал снимать команду с УПЛ?

Товарищеские матчи

Александрия – Ворскла –1:3

«Ворскла»: Исенко, Бацула, Черноморец, Гучек, Прус, Челядин, Скляр, Нестеренко, Мякушко, Кане, Иеде

Голи: Казак – Иде, ?, аг, Ковталюк

Александрия – Ингулец – 1:1

Голи: Филиппов – ?