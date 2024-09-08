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Лига наций
08 сентября 2024, 02:09 | Обновлено 08 сентября 2024, 02:10
299
0

Рустам ХУДЖАМОВ: «Не в моей компетенции давать оценки»

Тренер вратарей сборной Украины прокомментировал поражение на старте Лиги наций

08 сентября 2024, 02:09 | Обновлено 08 сентября 2024, 02:10
299
0
Рустам ХУДЖАМОВ: «Не в моей компетенции давать оценки»
Instagram. Рустам Худжамов

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал проигранный матч своей команды сборной Албании (1:2) в первом туре Лиги наций.

– Что можно оценить? Трудно, когда проиграешь. Конечно, оценки давать трудно, пожалуй, это не в моей компетенции, давать такой развернутый комментарий по игре команды.

– Как вы оцените игру вратаря команды Анатолия Трубина?

– Такая ситуация, что я как тренер всегда подмечаю нюансы. Я ничего плохого не могу сказать о его игре сегодня. На каждой тренировке, а также в каждом матче есть моменты, с которыми нужно работать и улучшать.

– Как вы думаете, что нужно изменить, в чем добавить, чтобы достичь положительного результата в матче с Чехией?

– Старания. Сейчас футбол практически везде одинаков. Считаю, что старания и самоотдача – на первом месте, – сказал Худжамов.

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сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Украина - Албания Рустам Худжамов
Сергей Рипьюк Источник: Трибуна
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