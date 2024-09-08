Роман ЯРЕМЧУК: «Делать кого-нибудь виноватым будет неправильно»

Форвард сборной Украины Роман Яремчук оценил стартовую игру Лиги наций, в которой украинцы уступили Албании (1:2).

– Что, по вашему мнению, сегодня повлияло на то, что результат отрицательный?

– Сейчас сложно говорить, потому что был сложный поединок. Надо каждому из себя, я думаю, максимум требовать и сейчас делать кого-нибудь виноватым по горячим следам будет неправильно. Поэтому я считаю, что каждый должен начать с себя, сделать выводы и двигаться дальше.

– Расскажите о ситуации в начале матча, когда задержался старт игры из-за каких-либо проблем с экипировкой.

– Новые правила ввели, что нельзя обрезать гетры на икрах, – сказал Яремчук.