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  4. Роман ЯРЕМЧУК: «Делать кого-нибудь виноватым будет неправильно»
Лига наций
08 сентября 2024, 01:53 |
258
0

Роман ЯРЕМЧУК: «Делать кого-нибудь виноватым будет неправильно»

Нападающий сборной Украины поделился впечатлениями от поражения в игре против Албании

08 сентября 2024, 01:53 |
258
0
Роман ЯРЕМЧУК: «Делать кого-нибудь виноватым будет неправильно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук оценил стартовую игру Лиги наций, в которой украинцы уступили Албании (1:2).

– Что, по вашему мнению, сегодня повлияло на то, что результат отрицательный?

– Сейчас сложно говорить, потому что был сложный поединок. Надо каждому из себя, я думаю, максимум требовать и сейчас делать кого-нибудь виноватым по горячим следам будет неправильно. Поэтому я считаю, что каждый должен начать с себя, сделать выводы и двигаться дальше.

– Расскажите о ситуации в начале матча, когда задержался старт игры из-за каких-либо проблем с экипировкой.

– Новые правила ввели, что нельзя обрезать гетры на икрах, – сказал Яремчук.

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сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Украина - Албания Роман Яремчук
Сергей Рипьюк Источник: Трибуна
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