Виталий МИКОЛЕНКО: «Соперники закрылись, не смогли их раскрыть»
Защитник сборной Украины прокомментировал поражение Албании
Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал поражение со счетом 1:2 сборной Албании в стартовом матче Лиги наций. В нем Миколенко отличился ассистом на Коноплю.
– Что способствовало сегодня такому негативному результату?
– Пропустили два мяча из-за своих ошибок, не смогли забить в конце матча. Я считаю, что мы хорошо начали второй тайм, могли забить еще после первого гола. Это футбол. Пропустили два гола, команда соперника закрылась в обороне, мы не смогли ее раскрыть.
– Какие мысли о предстоящем матче, который уже состоится во вторник? Что можно изменить для улучшения результата?
– У меня сейчас нет мнения об этом, прошло всего 30 минут после окончания матча. Я сейчас думаю о возобновлении после игры. Завтра будем смотреть и разбирать их, – сказал Миколенко.
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