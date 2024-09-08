Виталий МИКОЛЕНКО: «Соперники закрылись, не смогли их раскрыть»

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал поражение со счетом 1:2 сборной Албании в стартовом матче Лиги наций. В нем Миколенко отличился ассистом на Коноплю.

– Что способствовало сегодня такому негативному результату?

– Пропустили два мяча из-за своих ошибок, не смогли забить в конце матча. Я считаю, что мы хорошо начали второй тайм, могли забить еще после первого гола. Это футбол. Пропустили два гола, команда соперника закрылась в обороне, мы не смогли ее раскрыть.

– Какие мысли о предстоящем матче, который уже состоится во вторник? Что можно изменить для улучшения результата?

– У меня сейчас нет мнения об этом, прошло всего 30 минут после окончания матча. Я сейчас думаю о возобновлении после игры. Завтра будем смотреть и разбирать их, – сказал Миколенко.