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Лига наций
08 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 08 сентября 2024, 01:13
625
0

Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы: Украина – на третьем месте

Украина неудачно провела матч против Албании и проиграла со счетом 1:2.

08 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 08 сентября 2024, 01:13
625
0
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы: Украина – на третьем месте
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги наций.

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Сборная Украины неудачно провела матч против Албании и проиграла со счетом 1:2. В другом матче группы B1 Грузия разгромила Чехи (4:1).

После первого тура впереди Грузия и Албания (по 3 очка), а Украина и Чехия идут без набранных баллов.

10 сентября сборная Украины в Праге сыграет против команды Чехии, а Албания будет принимать Грузию.

Турнирная таблицы группы B1

Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы.

Лига наций. 1-й тур, 7 сентября

🔹 Лига A

  • 21:45. Нидерланды – Босния и Герцеговина – 5:2
  • 21:45. Германия – Венгрия – 5:0

🔹 Лига B

  • 19:00. Грузия – Чехия – 4:1
  • 19:00. Ирландия – Англия – 0:2
  • 21:45. Греция – Финляндия – 3:0
  • 21:45. Украина – Албания – 1:2

🔹 Лига C

  • 16:00. Фарерские острова – Северная Македония – 1:1
  • 19:00. Армения – Латвия – 4:1

🔹 Лига D

  • 19:00. Молдова – Мальта – 2:0

Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C

Лига D

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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