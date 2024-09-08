Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы: Украина – на третьем месте

Вечером 7 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги наций.

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Сборная Украины неудачно провела матч против Албании и проиграла со счетом 1:2. В другом матче группы B1 Грузия разгромила Чехи (4:1).

После первого тура впереди Грузия и Албания (по 3 очка), а Украина и Чехия идут без набранных баллов.

10 сентября сборная Украины в Праге сыграет против команды Чехии, а Албания будет принимать Грузию.

Турнирная таблицы группы B1

Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы.

Лига наций. 1-й тур, 7 сентября

🔹 Лига A

21:45. Нидерланды – Босния и Герцеговина – 5:2

21:45. Германия – Венгрия – 5:0

🔹 Лига B

19:00. Грузия – Чехия – 4:1

19:00. Ирландия – Англия – 0:2

21:45. Греция – Финляндия – 3:0

21:45. Украина – Албания – 1:2

🔹 Лига C

16:00. Фарерские острова – Северная Македония – 1:1

19:00. Армения – Латвия – 4:1

🔹 Лига D

19:00. Молдова – Мальта – 2:0

Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C

Лига D