Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы: Украина – на третьем месте
Украина неудачно провела матч против Албании и проиграла со счетом 1:2.
Вечером 7 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги наций.
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Сборная Украины неудачно провела матч против Албании и проиграла со счетом 1:2. В другом матче группы B1 Грузия разгромила Чехи (4:1).
После первого тура впереди Грузия и Албания (по 3 очка), а Украина и Чехия идут без набранных баллов.
10 сентября сборная Украины в Праге сыграет против команды Чехии, а Албания будет принимать Грузию.
Турнирная таблицы группы B1
Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы.
Лига наций. 1-й тур, 7 сентября
🔹 Лига A
- 21:45. Нидерланды – Босния и Герцеговина – 5:2
- 21:45. Германия – Венгрия – 5:0
🔹 Лига B
- 19:00. Грузия – Чехия – 4:1
- 19:00. Ирландия – Англия – 0:2
- 21:45. Греция – Финляндия – 3:0
- 21:45. Украина – Албания – 1:2
🔹 Лига C
- 16:00. Фарерские острова – Северная Македония – 1:1
- 19:00. Армения – Латвия – 4:1
🔹 Лига D
- 19:00. Молдова – Мальта – 2:0
Турнирные таблицы
Лига A
Лига B
Лига C
Лига D
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