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  4. ФОТО. Дебют Кабаева. Сборная Украины провела разминку перед игрой в Праге
Лига наций
07 сентября 2024, 21:31 | Обновлено 07 сентября 2024, 22:00
452
0

ФОТО. Дебют Кабаева. Сборная Украины провела разминку перед игрой в Праге

Украинская команда выйдет на поединок против Албании

07 сентября 2024, 21:31 | Обновлено 07 сентября 2024, 22:00
452
0
ФОТО. Дебют Кабаева. Сборная Украины провела разминку перед игрой в Праге
УАФ

7 сентября в 21:45 сборная Украины сыграет матч 1-го тура Лиги наций против команды Албании.

Матч пройдет в Праге, столице Чехии, на стадионе epet Arena.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда проведет первый матч после выступления на Евро-2024.

Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций также будут команды Чехии и Грузии.

ФОТО. Дебют Кабаева. Сборная Украины провела разминку перед игрой в Праге

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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