Лига наций07 сентября 2024, 21:31 | Обновлено 07 сентября 2024, 22:00
452
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ФОТО. Дебют Кабаева. Сборная Украины провела разминку перед игрой в Праге
Украинская команда выйдет на поединок против Албании
07 сентября 2024, 21:31 | Обновлено 07 сентября 2024, 22:00
452
0
7 сентября в 21:45 сборная Украины сыграет матч 1-го тура Лиги наций против команды Албании.
Матч пройдет в Праге, столице Чехии, на стадионе epet Arena.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинская команда проведет первый матч после выступления на Евро-2024.
Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций также будут команды Чехии и Грузии.
ФОТО. Дебют Кабаева. Сборная Украины провела разминку перед игрой в Праге
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