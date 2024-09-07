Легенда Динамо: «Довбик - это потеря для сборной Украины. Его не заменить»

7 сентября сборная Украины по футболу проведет матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Албании.

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Матч с Албанией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Бывший нападающий «Динамо» Максим Шацких поделился мыслями об этом матче.

«Албания – хорошая сборная, достаточно неудобная, крепкая и где-то, возможно, противная команда. Скажем так, что есть такие сборные, у которых все методы хороши. Я думаю, что они будут использовать все вооружение, которые у них есть. Хотя, откровенно говоря, я за албанцами не слишком часто наблюдаю.

Сборная Украины? Албанцы не то, что по силам... По составу у нас игроки гораздо более высокого уровня – как индивидуально, так и командно. Это первая игра, нужно стартовать с победы, чтобы дальше с каждой игрой приходила уверенность. Я думаю, что должны справиться. Однако вы видите, что сейчас все уже умеют играть в футбол, все уже научились обороняться и атаковать. Легкой прогулки, пожалуй, ожидать не стоит.

Довбик, конечно, потеря. Что же тут спорить... Человек на ходу, пришел в топ-клуб. Но я думаю, что Яремчук и Ванат вполне могут... Заменить – нет, ведь они все разносторонние нападающие. Поэтому Довбик - это потеря», – сказал Шацких.

Ранее стало известно, что лидер сборной Украины Артем Довбик пропустит ближайшие два матча национальной команды.