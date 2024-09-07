Лишь одна ничья. Статистика Украины в матчах против Албании

Сегодня сборная Украины проведет матч Лиги наций против Албании, а статистика показывает, что команда Сергея Реброва может рассчитывать на позитивный результат.

Соперники в своей истории провели 6 матчей, пять из которых выиграла украинская команда. Одна встреча завершилась вничью, а баланс забитых-пропущенных составляет 13:4.

Однако последний на этот момент матч состоялся шест лет назад, когда Украина выиграла 4:1.