Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. НАГОРНЯК: Мудрик и Довбик не являются неприкосновенными для сборной
Лига наций
07 сентября 2024, 18:35 | Обновлено 07 сентября 2024, 19:39
652
1

НАГОРНЯК: Мудрик и Довбик не являются неприкосновенными для сборной

Бывший нападающий сборной Украины ожидает от украинцев содержательной игры

07 сентября 2024, 18:35 | Обновлено 07 сентября 2024, 19:39
652
1
НАГОРНЯК: Мудрик и Довбик не являются неприкосновенными для сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Нагорняк

7 сентября национальная сборная Украины в Праге проведет первый матч в Лиге наций – с футболистами Албании.

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Нагорняк эксклюзивно для Sport.ua рассказал, будет ли для нашей команды серьезной потерей отсутствие травмированных Артема Довбика и Михаила Мудрика:

– Не думаю, ведь нельзя сказать, что это неприкосновенные игроки, без которых невозможно обойтись. Поэтому надо взвешенно относиться к их отсутствию.

Во-первых, это – футбол, где невозможно обойтись без травм и дисквалификаций, во-вторых, всегда должна быть длинная скамейка запасных. В Украине есть из кого выбирать. Тот же Роман Яремчук совсем недавно считался основным в сборной, у Владислава Ваната появилась дополнительная возможность доказать свою состоятельность.

Меня больше интересует, с каким настроением наши ребята сегодня выйдут на поле в Праге, не будет ли того неуважения к сопернику, как это было недавно с румынами на Евро-2024. Тогда все закончилось печально: разгромное поражение поставило крест на амбициозных планах украинцев.

Все же, будем надеяться, что из той неудачи были сделаны правильные выводы. Ребята должны понимать, что и в Лиге наций каждый поединок будет решающим, тем более, что силы участников практически равны.

В стартовом матче, как правило, не до зрелищности, на первом плане – результат. У нас – более сбалансированный состав, есть лидеры, должен сказаться и опыт ветеранов. Это должно помочь одержать верх.

Ранее мы сообщали, что стала известна окончательная заявка Украины на матч с Албанией.

По теме:
ФОТО. Готовы к старту. Раздевалка сборной Украины перед игрой с Албанией
Легенда Динамо: «Довбик - это потеря для сборной Украины. Его не заменить»
Лишь одна ничья. Статистика Украины в матчах против Албании
сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Албания Сергей Нагорняк инсайд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Футбол | 07 сентября 2024, 08:57 50
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией

Партнерам не поможет Михаил Мудрик

Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 07 сентября 2024, 19:13 47
Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Начать за здравие, чтобы затем вернуться в элиту

«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
Футбол | 07.09.2024, 09:52
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
Бокс | 07.09.2024, 08:22
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
Металлист 1925 не может выиграть в Первой лиге, гол Юрченко, успех Полтавы
Футбол | 07.09.2024, 19:05
Металлист 1925 не может выиграть в Первой лиге, гол Юрченко, успех Полтавы
Металлист 1925 не может выиграть в Первой лиге, гол Юрченко, успех Полтавы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Demid Romanchikov
На х.й это бла бла...Всегда были есть и будут такие в сборной 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
06.09.2024, 07:38 13
Футбол
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
06.09.2024, 20:45 51
Теннис
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
05.09.2024, 18:47 11
Футбол
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
06.09.2024, 22:22 1
Футбол
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
06.09.2024, 00:23
Футбол
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
06.09.2024, 03:48 7
Теннис
А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа
А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа
06.09.2024, 10:39 4
Футбол
Промоутер Джошуа Хирн назвал пять лучших супертяжей современности
Промоутер Джошуа Хирн назвал пять лучших супертяжей современности
05.09.2024, 19:07
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем