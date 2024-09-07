НАГОРНЯК: Мудрик и Довбик не являются неприкосновенными для сборной

7 сентября национальная сборная Украины в Праге проведет первый матч в Лиге наций – с футболистами Албании.

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Нагорняк эксклюзивно для Sport.ua рассказал, будет ли для нашей команды серьезной потерей отсутствие травмированных Артема Довбика и Михаила Мудрика:

– Не думаю, ведь нельзя сказать, что это неприкосновенные игроки, без которых невозможно обойтись. Поэтому надо взвешенно относиться к их отсутствию.

Во-первых, это – футбол, где невозможно обойтись без травм и дисквалификаций, во-вторых, всегда должна быть длинная скамейка запасных. В Украине есть из кого выбирать. Тот же Роман Яремчук совсем недавно считался основным в сборной, у Владислава Ваната появилась дополнительная возможность доказать свою состоятельность.

Меня больше интересует, с каким настроением наши ребята сегодня выйдут на поле в Праге, не будет ли того неуважения к сопернику, как это было недавно с румынами на Евро-2024. Тогда все закончилось печально: разгромное поражение поставило крест на амбициозных планах украинцев.

Все же, будем надеяться, что из той неудачи были сделаны правильные выводы. Ребята должны понимать, что и в Лиге наций каждый поединок будет решающим, тем более, что силы участников практически равны.

В стартовом матче, как правило, не до зрелищности, на первом плане – результат. У нас – более сбалансированный состав, есть лидеры, должен сказаться и опыт ветеранов. Это должно помочь одержать верх.

Ранее мы сообщали, что стала известна окончательная заявка Украины на матч с Албанией.