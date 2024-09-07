Экс-игрок сборной Украины дал прогноз на матч Лиги наций с Албанией

Бывший игрок национальной сборной Украины Тарас Михалик сделал прогноз на сегодняшний матч Лиги наций между Украиной и Албанией:

– Я склоняюсь к тому, что наши ребята выиграют – 2:1. Да, была досадная неудача на Евро-2024, да, албанцы в последнее время добавляют, но считаю, что класс подопечных Сергея Реброва выше, и это скажется на результате.

Отсутствие Михаила Мудрика и Артема Довбика? Конечно, это довольно ощутимые потери, но и среди албанцев есть травмированные, поэтому сборные будут примерно в одинаковом положении. В конце концов, это будет дополнительной возможностью проявить себя тем исполнителям, которые потеряли по разным причинам лидирующие позиции.

Там более того, что речь идет об участии в турнире, который в определенной степени способствует попаданию на чемпионат мира. Поэтому и настрой должна быть соответствующим. Я верю в нашу сборную, в то, что они реабилитируются за то, что не оправдали надежд на Евро.