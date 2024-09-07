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Лига наций
07 сентября 2024, 12:19 | Обновлено 07 сентября 2024, 12:30
1174
0

Известен цвет формы сборной Украины на матч с Албанией

Команды начнут борьбу в Лиге наций

07 сентября 2024, 12:19 | Обновлено 07 сентября 2024, 12:30
1174
0
Известен цвет формы сборной Украины на матч с Албанией
УАФ

В субботу, 7 сентября, в Праге (Чехия) в 21:45 по киевскому времени начнется матч Лиги наций между сборными Украины и Албании.

Это будет стартовая игра команд в розыгрыше евротурнира 2024/2025 для сборных команд.

Стало известно, что украинская сборная проведет предстоящий матч в игровой форме желтого цвета, албанцы будут в красном.

Ранее сообщалось, что стала известна окончательная заявка Украины на матч с Албанией.

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Лига наций сборная Украины по футболу Украина - Албания сборная Албании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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