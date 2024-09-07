Известен цвет формы сборной Украины на матч с Албанией

В субботу, 7 сентября, в Праге (Чехия) в 21:45 по киевскому времени начнется матч Лиги наций между сборными Украины и Албании.

Это будет стартовая игра команд в розыгрыше евротурнира 2024/2025 для сборных команд.

Стало известно, что украинская сборная проведет предстоящий матч в игровой форме желтого цвета, албанцы будут в красном.

Ранее сообщалось, что стала известна окончательная заявка Украины на матч с Албанией.