Лига наций07 сентября 2024, 12:19 | Обновлено 07 сентября 2024, 12:30
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Известен цвет формы сборной Украины на матч с Албанией
Команды начнут борьбу в Лиге наций
07 сентября 2024, 12:19 | Обновлено 07 сентября 2024, 12:30
1174
0
В субботу, 7 сентября, в Праге (Чехия) в 21:45 по киевскому времени начнется матч Лиги наций между сборными Украины и Албании.
Это будет стартовая игра команд в розыгрыше евротурнира 2024/2025 для сборных команд.
Стало известно, что украинская сборная проведет предстоящий матч в игровой форме желтого цвета, албанцы будут в красном.
Ранее сообщалось, что стала известна окончательная заявка Украины на матч с Албанией.
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