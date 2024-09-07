Трубин рассказал, кто лучше: Лунин или Куртуа. Выбрал сильнейшего кипера

Голкипер сборной Украины и лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин принял участие в блиц-опросе и назвал лучшего вратаря. Анатолий считает, что Тибо Куртуа лучше украинца Андрея Лунина, а среди всех голкиперов выделил Андрея Пятова.



– Бущан или Доннарумма?

– Бущан



– Бущан или Нойер?

– Нойер

– Нойер или Куртуа?

– Куртуа

– Куртуа или Мамардашвили?

– Куртуа

– Куртуа или Лунин?

– Куртуа

– Куртуа или Мартинес?

– Куртуа

– Куртуа или Облак?

– Куртуа

– Куртуа или Пятов?

– Пятов

– Пятов или Трубин?

– Пятов

Ранее Трубин назвал своего фаворита на Золотой мяч и звание лучшего вратаря.