Трубин рассказал, кто лучше: Лунин или Куртуа. Выбрал сильнейшего кипера
Анатолий принял участие в блиц-опросе
Голкипер сборной Украины и лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин принял участие в блиц-опросе и назвал лучшего вратаря. Анатолий считает, что Тибо Куртуа лучше украинца Андрея Лунина, а среди всех голкиперов выделил Андрея Пятова.
– Бущан или Доннарумма?
– Бущан
– Бущан или Нойер?
– Нойер
– Нойер или Куртуа?
– Куртуа
– Куртуа или Мамардашвили?
– Куртуа
– Куртуа или Лунин?
– Куртуа
– Куртуа или Мартинес?
– Куртуа
– Куртуа или Облак?
– Куртуа
– Куртуа или Пятов?
– Пятов
– Пятов или Трубин?
– Пятов
Ранее Трубин назвал своего фаворита на Золотой мяч и звание лучшего вратаря.
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