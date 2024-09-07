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  4. Трубин рассказал, кто лучше: Лунин или Куртуа. Выбрал сильнейшего кипера
Сборная УКРАИНЫ
07 сентября 2024, 21:26 | Обновлено 07 сентября 2024, 22:50
1300
0

Трубин рассказал, кто лучше: Лунин или Куртуа. Выбрал сильнейшего кипера

Анатолий принял участие в блиц-опросе

07 сентября 2024, 21:26 | Обновлено 07 сентября 2024, 22:50
1300
0
Трубин рассказал, кто лучше: Лунин или Куртуа. Выбрал сильнейшего кипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины и лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин принял участие в блиц-опросе и назвал лучшего вратаря. Анатолий считает, что Тибо Куртуа лучше украинца Андрея Лунина, а среди всех голкиперов выделил Андрея Пятова.

– Бущан или Доннарумма?
– Бущан

– Бущан или Нойер?
– Нойер

– Нойер или Куртуа?
– Куртуа

– Куртуа или Мамардашвили?
– Куртуа

– Куртуа или Лунин?
– Куртуа

– Куртуа или Мартинес?
– Куртуа

– Куртуа или Облак?
– Куртуа

– Куртуа или Пятов?
– Пятов

– Пятов или Трубин?
– Пятов

Ранее Трубин назвал своего фаворита на Золотой мяч и звание лучшего вратаря.

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Анатолий Трубин Джанлуиджи Доннарумма Георгий Бущан Гиорги Мамардашвили Тибо Куртуа Андрей Лунин Ян Облак Андрей Пятов сборная Украины по футболу Бенфика
Дмитро Олійник Источник: ВЗбирна
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