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Португалия
06 сентября 2024, 21:13 | Обновлено 06 сентября 2024, 21:20
903
0

Трубин назвал своего фаворита на Золотой мяч и звание лучшего вратаря года

Вратарь отметил Симона и Мартинеса

06 сентября 2024, 21:13 | Обновлено 06 сентября 2024, 21:20
903
0
Трубин назвал своего фаворита на Золотой мяч и звание лучшего вратаря года
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин назвал, кто может стать лучшим вратарем мира по итогам года. В список попал украинец Андрей Лунин.

«Лучший вратарь года? Сложно отдать кому-то предпочтение, потому что кто-то хорошо себя показал в сезоне, кто-то – на Евро. Возможно, Эмилиано Мартинес. Выиграл Копа Америка и вышел в ЛЧ с «Астон Виллой».

«Возможно, Унаи Симон за Евро. Что касается Золотого мяча, то лично я бы отдал Тони Кроосу», – сказал Трубин.

От Украины претендентом на Золотой мяч стал Артем Довбик.

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Анатолий Трубин Золотой мяч Тони Кроос Эмилиано Мартинес Унаи Симон
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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