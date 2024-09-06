Трубин назвал своего фаворита на Золотой мяч и звание лучшего вратаря года
Вратарь отметил Симона и Мартинеса
Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин назвал, кто может стать лучшим вратарем мира по итогам года. В список попал украинец Андрей Лунин.
«Лучший вратарь года? Сложно отдать кому-то предпочтение, потому что кто-то хорошо себя показал в сезоне, кто-то – на Евро. Возможно, Эмилиано Мартинес. Выиграл Копа Америка и вышел в ЛЧ с «Астон Виллой».
«Возможно, Унаи Симон за Евро. Что касается Золотого мяча, то лично я бы отдал Тони Кроосу», – сказал Трубин.
От Украины претендентом на Золотой мяч стал Артем Довбик.
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