Это революция. Легенда Атлетика перешел в стан аутсайдера из Аргентины

31-летний испанец Икер Муньяин на правах свободного агента перешел в аргентинский клуб «Сан-Лоренсо».

Представляя своего новичка, с которым подписан контракт до 31 декабря 2025 года, «Сан-Лоренсо» назвал событие не иначе как «революцией», сравнив его по значимости с переходом Исидро Лангары, ставшего впоследствии легендой «Сан-Лоренсо», который состоялся в 1939 году и стал знаковым для клуба.

Икер Муньяин является воспитанником академии «Атлетика» и всю профессиональную карьеру до нынешнего момента провел исключительно в баскском клубе (560 матчей, 76 голов, 70 ассистов).

Еще в апреле Муньяин сообщил о том, что покинет «Атлетик» по завершении сезона-2023/24, однако со своим новым клубом определился только сейчас.

Примечательно, что «Сан-Лоренсо», который является 15-кратным чемпионом Аргентины, в настоящий момент переживает не лучшие времена в истории. Прямо сейчас команда является одним из аутсайдеров чемпионата, занимая лишь 23-е место среди 28 участников первенства.