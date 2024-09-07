Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Это революция. Легенда Атлетика перешел в стан аутсайдера из Аргентины
Аргентина
07 сентября 2024, 09:37 |
869
0

Это революция. Легенда Атлетика перешел в стан аутсайдера из Аргентины

«Сан-Лоренсо» объявил о трансфере Икера Муньяина

07 сентября 2024, 09:37 |
869
0
Это революция. Легенда Атлетика перешел в стан аутсайдера из Аргентины
sanlorenzo.com.ar. Икер Муньяин (слева)

31-летний испанец Икер Муньяин на правах свободного агента перешел в аргентинский клуб «Сан-Лоренсо».

Представляя своего новичка, с которым подписан контракт до 31 декабря 2025 года, «Сан-Лоренсо» назвал событие не иначе как «революцией», сравнив его по значимости с переходом Исидро Лангары, ставшего впоследствии легендой «Сан-Лоренсо», который состоялся в 1939 году и стал знаковым для клуба.

Икер Муньяин является воспитанником академии «Атлетика» и всю профессиональную карьеру до нынешнего момента провел исключительно в баскском клубе (560 матчей, 76 голов, 70 ассистов).

Еще в апреле Муньяин сообщил о том, что покинет «Атлетик» по завершении сезона-2023/24, однако со своим новым клубом определился только сейчас.

Примечательно, что «Сан-Лоренсо», который является 15-кратным чемпионом Аргентины, в настоящий момент переживает не лучшие времена в истории. Прямо сейчас команда является одним из аутсайдеров чемпионата, занимая лишь 23-е место среди 28 участников первенства.

По теме:
Колос подписал центрбека сборной Косово за 300 тысяч евро
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала 18-летнего защитника
Источник: Черноморец усилился защитником из Миная
Икер Муньяин Сан-Лоренсо трансферы Атлетик Бильбао трансферы Ла Лиги
Алексей Сливченко Источник: ФК Сан-Лоренсо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа
Футбол | 06 сентября 2024, 10:39 2
А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа
А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа

Королевский клуб интересуется Бартом Вербрюггеном из «Брайтона»

ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
Футбол | 06 сентября 2024, 22:22 1
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде

Брэдли Баркола отличился в матче 1-го тура группы 2 Дивизиона А Лиги наций 2024/25

Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
Футбол | 07.09.2024, 07:42
Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
Теннис | 06.09.2024, 09:59
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Футбол | 07.09.2024, 08:57
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера
Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера
06.09.2024, 15:43
Бокс
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
05.09.2024, 11:08 36
Футбол
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
06.09.2024, 18:32 54
Футбол
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
06.09.2024, 06:45 57
Футбол
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
06.09.2024, 03:48 7
Теннис
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
05.09.2024, 08:48 1
Бокс
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
05.09.2024, 18:47 11
Футбол
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
06.09.2024, 20:45 56
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем