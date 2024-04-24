«Пришло время расстаться». Легенда Атлетика покинет клуб летом 2024 года
Икер Муньяин отдал баскам 15 лет профессиональной карьеры
Испанский полузащитник «Атлетика» (Бильбао) Икер Муньяин объявил, что покинет баскский клуб после завершения сезона 2023/24. Об этом он сообщил в соответствующем видео для клубной пресс-службы.
На профессиональном клубном уровне 31-летний футболист выступал только за одну команду – «Атлетик». За 15 сезонов в красно-белой футболке он провел 557 матчей, забил 75 голов, отдал 70 ассистов и выиграл 3 трофея: Суперкубки Испании 2015/16 и 2020/21, а также Кубок Испании 2023/24.
В этой кампании капитан басков потерял место в стартовом составе, проведя на поле 22 матча (801 игровая минута). За это время Икер успел отличиться лишь 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной Испании в 6 миллионов евро.
❤ "Has sido lo mejor de mi vida,— Athletic Club (@AthleticClub) April 24, 2024
pero ahora, mi amor,
ha llegado el momento de separarnos"
© El capitán comunica su adiós tras 15 temporadas en el primer equipo.#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/YwiV6kP4S3
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