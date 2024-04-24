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Испания
24 апреля 2024, 13:10 |
1027
0

«Пришло время расстаться». Легенда Атлетика покинет клуб летом 2024 года

Икер Муньяин отдал баскам 15 лет профессиональной карьеры

24 апреля 2024, 13:10 |
1027
0
«Пришло время расстаться». Легенда Атлетика покинет клуб летом 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Икер Муньяин

Испанский полузащитник «Атлетика» (Бильбао) Икер Муньяин объявил, что покинет баскский клуб после завершения сезона 2023/24. Об этом он сообщил в соответствующем видео для клубной пресс-службы.

На профессиональном клубном уровне 31-летний футболист выступал только за одну команду – «Атлетик». За 15 сезонов в красно-белой футболке он провел 557 матчей, забил 75 голов, отдал 70 ассистов и выиграл 3 трофея: Суперкубки Испании 2015/16 и 2020/21, а также Кубок Испании 2023/24.

В этой кампании капитан басков потерял место в стартовом составе, проведя на поле 22 матча (801 игровая минута). За это время Икер успел отличиться лишь 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной Испании в 6 миллионов евро.

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Икер Муньяин Атлетик Бильбао трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: ФК Атлетик Бильбао
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