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  4. НАГЕЛЬСМАНН: «Первая игра после Евро очень важна»
Лига наций
07 сентября 2024, 09:36 |
151
0

НАГЕЛЬСМАНН: «Первая игра после Евро очень важна»

Коуч сборной Германии поделился своими ожиданиями от матча против Венгрии

07 сентября 2024, 09:36 |
151
0
НАГЕЛЬСМАНН: «Первая игра после Евро очень важна»
Getty Images/Global Images Ukraine. Нагельсманн

6-го сентября состоялась пресс-конференция перед матчем 1-го раунда Лиги наций между сборными Германии и Венгрии, который состоится 7-го сентября 02:45. Наставник «Бундестим» Юлиан Нагельсманн поделился своими ожиданиями от этой игры:

«В идеале, то, как мы играем, должно привести к положительному результату. Первая игра после Евро очень важна, чтобы поддержать наш импульс и для болельщиков. Мы сознательно не делали ничего кардинально нового, ведь игроки только что прошли предсезонную подготовку и их головы уже переполнены новыми идеями. У нас было очень мало времени для совместных тренировок, поэтому важно закрепить то, что мы делали раньше. Я хочу видеть такое же пристрастие к победе в играх».

Юлиан Нагельсман возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года. Под его руководством «Бундестим» имеют в своем активе 7 побед, 3 поражения и 3 ничьи. Ожидается, что коуч будет тренировать немцев к лету 2026 года.

На Евро-2024 подопечные Нагельсманна дошли до 1/4 финала, где проиграли будущим победителям турнира, испанцам, со счетом 2:1.

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Іван Распутін Источник: Немецкий футбольный союз
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