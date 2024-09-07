НАГЕЛЬСМАНН: «Первая игра после Евро очень важна»
Коуч сборной Германии поделился своими ожиданиями от матча против Венгрии
6-го сентября состоялась пресс-конференция перед матчем 1-го раунда Лиги наций между сборными Германии и Венгрии, который состоится 7-го сентября 02:45. Наставник «Бундестим» Юлиан Нагельсманн поделился своими ожиданиями от этой игры:
«В идеале, то, как мы играем, должно привести к положительному результату. Первая игра после Евро очень важна, чтобы поддержать наш импульс и для болельщиков. Мы сознательно не делали ничего кардинально нового, ведь игроки только что прошли предсезонную подготовку и их головы уже переполнены новыми идеями. У нас было очень мало времени для совместных тренировок, поэтому важно закрепить то, что мы делали раньше. Я хочу видеть такое же пристрастие к победе в играх».
Юлиан Нагельсман возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года. Под его руководством «Бундестим» имеют в своем активе 7 побед, 3 поражения и 3 ничьи. Ожидается, что коуч будет тренировать немцев к лету 2026 года.
На Евро-2024 подопечные Нагельсманна дошли до 1/4 финала, где проиграли будущим победителям турнира, испанцам, со счетом 2:1.
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