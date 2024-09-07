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Лига наций
07 сентября 2024, 05:23 | Обновлено 07 сентября 2024, 05:43
39
0

ЗАБАРНЫЙ: «Сейчас все сборные показывают хороший футбол»

Защитник сборной Украины рассказал о подготовке команды к матчу Лиги наций

07 сентября 2024, 05:23 | Обновлено 07 сентября 2024, 05:43
39
0
ЗАБАРНЫЙ: «Сейчас все сборные показывают хороший футбол»
УАФ. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал о подготовке команды к матчу Лиги наций против Албании:

«Приятно видеть всех. На тренировках и теории уже начали понимать, что нужно делать. Знакомые поля, тренировочный процесс проходит нормально. Не на что жаловаться, готовимся.

Когда одеваешь футболку сборной, то не важно, это товарищеская игра или официальная. Мы знаем, для кого выходим играть, какая у нас ситуация в стране. Все это понимают, поэтому дополнительной мотивации не нужно.

Все сборные сейчас показывают хороший футбол. Как мы видим, и на Евро, и на чемпионате мира было тяжело против любого. Сейчас все команды умеют играть. Главное, что футбол сейчас развивается, с разными соперниками тяжело играть. Но, думаю, мы хорошо подготовимся и сможем показать все.

Старт сезона в Борнмуте? Были тяжелые игры, где-то, может, не хватило. Хотелось бы больше первых матчей. Но, в принципе, старт нормальный. Подготовка к сезону прошла хорошо, главное, что нет никаких травм. Надеюсь, так будет и дальше».

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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