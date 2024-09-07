Сколько стоят билеты? Как попасть на игру Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо

В четверг, 3 октября, киевское Динамо на выезде проведет матч 2-го тура основного этапа Лиги Европы против немецкого Хоффенхайма.

Игра состоится на стадионе Rhein-Neckar-Arena в Зинсхайме.

Все желающие могут поддержать киевскую команду в важном гостевом еврокубковом матче. Будут организованы специальные гостевые секторы для украинских болельщиков: H1–H2.

Продажа билетов уже началась. Они продаются исключительно онлайн на официальном сайте Хоффенхайма по ссылке.

Цена билета составляет 24 евро. В день матча билеты в кассах стадиона не будут продаваться.