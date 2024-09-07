Сколько стоят билеты? Как попасть на игру Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
Цена билета на матч в Германии, который пройдет 3 октября, составляет 24 евро
В четверг, 3 октября, киевское Динамо на выезде проведет матч 2-го тура основного этапа Лиги Европы против немецкого Хоффенхайма.
Игра состоится на стадионе Rhein-Neckar-Arena в Зинсхайме.
Все желающие могут поддержать киевскую команду в важном гостевом еврокубковом матче. Будут организованы специальные гостевые секторы для украинских болельщиков: H1–H2.
Продажа билетов уже началась. Они продаются исключительно онлайн на официальном сайте Хоффенхайма по ссылке.
Цена билета составляет 24 евро. В день матча билеты в кассах стадиона не будут продаваться.
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