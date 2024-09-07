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Лига Европы
07 сентября 2024, 03:23 | Обновлено 07 сентября 2024, 05:20
65
0

Сколько стоят билеты? Как попасть на игру Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо

Цена билета на матч в Германии, который пройдет 3 октября, составляет 24 евро

07 сентября 2024, 03:23 | Обновлено 07 сентября 2024, 05:20
65
0
Сколько стоят билеты? Как попасть на игру Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
ФК Динамо

В четверг, 3 октября, киевское Динамо на выезде проведет матч 2-го тура основного этапа Лиги Европы против немецкого Хоффенхайма.

Игра состоится на стадионе Rhein-Neckar-Arena в Зинсхайме.

Все желающие могут поддержать киевскую команду в важном гостевом еврокубковом матче. Будут организованы специальные гостевые секторы для украинских болельщиков: H1–H2.

Продажа билетов уже началась. Они продаются исключительно онлайн на официальном сайте Хоффенхайма по ссылке.

Цена билета составляет 24 евро. В день матча билеты в кассах стадиона не будут продаваться.

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Лига Европы Хоффенхайм Динамо Киев Хоффенхайм - Динамо билеты
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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