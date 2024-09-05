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Лига Европы
05 сентября 2024, 12:40 | Обновлено 05 сентября 2024, 13:01
1211
7

Стала известна стоимость билетов на все домашние матчи Динамо в Лиге Европы

Киевляне на основном этапе Лиги Европы проведут 4 матча на «Фолькспаркштадионе»

05 сентября 2024, 12:40 | Обновлено 05 сентября 2024, 13:01
1211
7
Стала известна стоимость билетов на все домашние матчи Динамо в Лиге Европы
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» начинает пакетную продажу билетов на домашние матчи Лиги Европы.

Несмотря на негативную реакцию болельщиков «Гамбурга», столичный клуб будет проводить эти поединки в Германии на «Фолькспаркштадионе».

В продаже появились абонементы сразу на все четыре домашних матча «Динамо». Их стоимость в зависимости от сектора варьируется от 89 до 149 евро.

Открытая продажа билетов начнется 5 сентября в 13:00 по киевскому времени.

На стадионе «Фолькспаркштадион» «Динамо» в рамках основного этапа Лиги Европы должно сыграть со следующими командами: «Лацио» (25.09), «Ференцварош» (07.11), «Виктория» Плзень (28.11) и РФШ (30.11).

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Динамо Киев Лига Европы Гамбург зрители фанаты болельщики билеты РФШ Динамо - Лацио Лацио Ференцварош Динамо - Ференцварош Виктория Пльзень
Дмитро Вербинський Источник: ФК Динамо Киев
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Pavel_i_CO
Нормально на квитках зароблять. Якщо на першому матчі буде 25-30 тисяч, це не менше 3млн євро
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0
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Chieftain
Головна хвойда суркисів  pavel.Со вже прийшов з обідній молитви на рпц та гуньдяя, мівіну та воду від господаря кацапського щура суркіса отримав, тепер може далі срати під себе😂
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-1
Pavel_i_CO
Фэдя, зараз обід. Піди у мамані щось поїсти попроси. Не можна так багато працювати, ще й на держслужбі) 
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-1
Chieftain
Бовдур pavel.co пише про якісь 30 тис, ну якщо твій господарь кацапський щур суркис, відвезе тебе з усіма акаунтами, та інваліда fanny на колясці в Гамбург, тоді можливо і 30 тис😂
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-1
ТвояМамка
Ну шо, посоны, погнали?
..
А, ну да. нам, вильному народу рабськои краины низя
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-2
Chieftain
На це лайно гуньядяєвське, безкоштовно ніхто не прийде, мабуть макимум вболівальників буде на матчі з Лаціо тис 20-25 половина з цих 25 тис приїде з Риму, а остальні будуть ультрас гамбурга які проти фк гуньдяй суркіса😂
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-3
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