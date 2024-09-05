Стала известна стоимость билетов на все домашние матчи Динамо в Лиге Европы
Киевляне на основном этапе Лиги Европы проведут 4 матча на «Фолькспаркштадионе»
Киевское «Динамо» начинает пакетную продажу билетов на домашние матчи Лиги Европы.
Несмотря на негативную реакцию болельщиков «Гамбурга», столичный клуб будет проводить эти поединки в Германии на «Фолькспаркштадионе».
В продаже появились абонементы сразу на все четыре домашних матча «Динамо». Их стоимость в зависимости от сектора варьируется от 89 до 149 евро.
Открытая продажа билетов начнется 5 сентября в 13:00 по киевскому времени.
На стадионе «Фолькспаркштадион» «Динамо» в рамках основного этапа Лиги Европы должно сыграть со следующими командами: «Лацио» (25.09), «Ференцварош» (07.11), «Виктория» Плзень (28.11) и РФШ (30.11).
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