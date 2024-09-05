Стала известна стоимость билетов на все домашние матчи Динамо в Лиге Европы

Киевское «Динамо» начинает пакетную продажу билетов на домашние матчи Лиги Европы.

Несмотря на негативную реакцию болельщиков «Гамбурга», столичный клуб будет проводить эти поединки в Германии на «Фолькспаркштадионе».

В продаже появились абонементы сразу на все четыре домашних матча «Динамо». Их стоимость в зависимости от сектора варьируется от 89 до 149 евро.

Открытая продажа билетов начнется 5 сентября в 13:00 по киевскому времени.

На стадионе «Фолькспаркштадион» «Динамо» в рамках основного этапа Лиги Европы должно сыграть со следующими командами: «Лацио» (25.09), «Ференцварош» (07.11), «Виктория» Плзень (28.11) и РФШ (30.11).