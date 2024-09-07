Ребров пояснил, почему никого не вызвал из резервного списка вместо Довбика

7 сентября сборная Украины по футболу проведет матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Албании.

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Матч с Албанией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

В пятницу главный тренер сине-желтых Сергей Ребров провел пресс-конференцию:

«Довбик приехал в сборную, у него было улучшение. Мы надеялись, что он будет готов хотя бы на вторую игру. Он уехал в Рим только вчера.

А для того чтобы вызвать игроков из резервного списка, нужно получить разрешение на выезд, что сейчас не так просто сделать. К сожалению, не было времени, но я бы с удовольствием вызвал футболистов из резервного списка», – сказал Ребров.