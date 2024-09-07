Ребров пояснил, почему никого не вызвал из резервного списка вместо Довбика
7 сентября сине-желтые сыграют против Албании в матче Лиги наций 2024/25
7 сентября сборная Украины по футболу проведет матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Албании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч с Албанией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
В пятницу главный тренер сине-желтых Сергей Ребров провел пресс-конференцию:
«Довбик приехал в сборную, у него было улучшение. Мы надеялись, что он будет готов хотя бы на вторую игру. Он уехал в Рим только вчера.
А для того чтобы вызвать игроков из резервного списка, нужно получить разрешение на выезд, что сейчас не так просто сделать. К сожалению, не было времени, но я бы с удовольствием вызвал футболистов из резервного списка», – сказал Ребров.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джессика Пегула оформила волевую победу в матче с Каролиной Муховой
Украинской команде будет достаточно выиграть два матча из трех