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  4. А Мудрик? Силвиньо выделил двух игроков Украины перед матчем Лиги наций
Лига наций
06 сентября 2024, 20:59 | Обновлено 06 сентября 2024, 21:12
2378
4

А Мудрик? Силвиньо выделил двух игроков Украины перед матчем Лиги наций

6 сентября главный тренер сборной Албании провел пресс-конференцию накануне встречи

06 сентября 2024, 20:59 | Обновлено 06 сентября 2024, 21:12
2378
4
А Мудрик? Силвиньо выделил двух игроков Украины перед матчем Лиги наций
УЕФА. Силвиньо

7 сентября сборная Украины по футболу проведет матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Албании.

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Матч с Албанией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

В пятницу главный тренер албанской команды Силвиньо провел пресс-конференцию:

«Я очень высокого мнения о сборной Украины и ее главном тренере Сергее Реброве. У каждой линии этой команды есть сильные исполнители. Причем они обладают превосходными физическими и техническими характеристиками. Судаков, Цыганков… У соперника очень много классных футболистов. Нас ожидает крайне тяжелый поединок. Повторюсь, сборная Украины очень хорошо сбалансирована как физически, так и технически.

Должен сказать, что из нашей группы на Евро выступали не только Украина и Албания, но и Грузия с Чехией. Наш квартет очень серьезный. Когда ты играешь на Евро – это самый высокий уровень. Игроки показывают свой максимум. Лига наций, конечно, другой турнир. Но, несмотря на тяжелое для наших футболистов лето, мы будем стараться хорошо выступить в этом турнире», — отметил Силвиньо.

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Силвиньо пресс-конференция сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Украина - Албания Лига наций Михаил Мудрик Георгий Судаков Виктор Цыганков
Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 4
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Saar
"А Мудрик?" Автор любить "дерево"
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+5
AndiM
Тут і сундуков зайвий бл. Нікчема яка і в шахраї нічого не показує.
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0
Fitness.sports
Браво тренеру, теперь ясно благодаря кому сборная Албания даёт результат.
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0
Burevestnik
Мудрик?
в одному мультику миші сміялись з собаки, яка хотіла їх зловити:
нехай собака знає - вона нас не лякає,
нехай собі стрибає, вона не заважає...
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-2
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