А Мудрик? Силвиньо выделил двух игроков Украины перед матчем Лиги наций

7 сентября сборная Украины по футболу проведет матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Албании.

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Матч с Албанией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

В пятницу главный тренер албанской команды Силвиньо провел пресс-конференцию:

«Я очень высокого мнения о сборной Украины и ее главном тренере Сергее Реброве. У каждой линии этой команды есть сильные исполнители. Причем они обладают превосходными физическими и техническими характеристиками. Судаков, Цыганков… У соперника очень много классных футболистов. Нас ожидает крайне тяжелый поединок. Повторюсь, сборная Украины очень хорошо сбалансирована как физически, так и технически.

Должен сказать, что из нашей группы на Евро выступали не только Украина и Албания, но и Грузия с Чехией. Наш квартет очень серьезный. Когда ты играешь на Евро – это самый высокий уровень. Игроки показывают свой максимум. Лига наций, конечно, другой турнир. Но, несмотря на тяжелое для наших футболистов лето, мы будем стараться хорошо выступить в этом турнире», — отметил Силвиньо.