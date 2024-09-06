А Мудрик? Силвиньо выделил двух игроков Украины перед матчем Лиги наций
6 сентября главный тренер сборной Албании провел пресс-конференцию накануне встречи
7 сентября сборная Украины по футболу проведет матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Албании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч с Албанией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
В пятницу главный тренер албанской команды Силвиньо провел пресс-конференцию:
«Я очень высокого мнения о сборной Украины и ее главном тренере Сергее Реброве. У каждой линии этой команды есть сильные исполнители. Причем они обладают превосходными физическими и техническими характеристиками. Судаков, Цыганков… У соперника очень много классных футболистов. Нас ожидает крайне тяжелый поединок. Повторюсь, сборная Украины очень хорошо сбалансирована как физически, так и технически.
Должен сказать, что из нашей группы на Евро выступали не только Украина и Албания, но и Грузия с Чехией. Наш квартет очень серьезный. Когда ты играешь на Евро – это самый высокий уровень. Игроки показывают свой максимум. Лига наций, конечно, другой турнир. Но, несмотря на тяжелое для наших футболистов лето, мы будем стараться хорошо выступить в этом турнире», — отметил Силвиньо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По итогам US Open 2024 украинка заработает 187,5 или 375 тысяч долларов призовых
Королевский клуб интересуется Бартом Вербрюггеном из «Брайтона»
в одному мультику миші сміялись з собаки, яка хотіла їх зловити:
нехай собака знає - вона нас не лякає,
нехай собі стрибає, вона не заважає...