Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Лига наций
06 сентября 2024, 20:22 | Обновлено 06 сентября 2024, 20:43
933
0

Сергей РЕБРОВ – о матче с Албанией, Довбике, Кабаеве и резервном списке

Наставник рассказал о подготовке к матчу с Албанией

06 сентября 2024, 20:22 | Обновлено 06 сентября 2024, 20:43
933
0
Сергей РЕБРОВ – о матче с Албанией, Довбике, Кабаеве и резервном списке
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов перед матчем 1-го тура Лиги наций против Албании. Игра пройдет 7 сентября, начало в 21:45.

О том, почему после Евро только один новичок (Кабаев): «У нас на Евро была самая молодая команда, поэтому новичок Кабаев – это не «только один». Я верю в эту группу игроков, верю в нашу команду и хочу сохранить баланс между опытными и молодыми футболистами. Поверьте, на следующие матчи будут изменения, будем смотреть других кандидатов. Сейчас такой состав, но мы пересматриваем многих кандидатов».

О кадровой ситуации: «К сожалению, есть травмы. Попов не приехал в сборную, а Довбик уехал из сборной лечиться. Повреждение достаточно большое, поэтому он бы до второго матча не восстановился. Есть микроповреждения у других. Но еще есть 24 часа, еще определим состав».

Почему не вызвали игроков вместо Довбика: «Мы надеялись, что Артем будет готов на вторую игру. Он только вчера уехал, а для вызова игроков из резервного списка нужно разрешение на выезд делать. Сейчас не было времени, но я бы с удовольствием довызвал из резервного списка».

О матче в Чехии: «Мы второй раз тут, я благодарен Чехии за прием и поддержку. Все нам помогают и поддерживают. Все дружелюбные и помогают. Я вижу позицию чехов по поводу войны в Украине, и нам приятно здесь находиться. Кроме того, нам еще придется играть со сборной Чехии, и я уверен, что на стадионе будет большая поддержка.

О поддержке украинцев в Чехии: «Мы уже больше двух лет играем вне Украины. Для игроков это важно, чтобы можно было играть перед своими зрителями. Мы все ждем, когда Украина выиграет войну, это будет большой праздник. С того момента, как я стал тренером, мы играли в Германии, Польше, Чехии – везде была поддержка наших болельщиков. И мы ждем, что завтра придут не только украинцы, но и чехи, которые смогут увидеть интересный футбол».

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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