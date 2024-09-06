ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок и тренер Шахтера возглавил команду из Казахстана

56-летний украинский специалист Игорь Леонов официально стал главным тренером команды Актобе из Казахстана.

Леонов работает в системе ФК Актобе с начала 2024 года. Детали контракта не разглашаются.

Болельщики со стажем хорошо знают Игоря Леонова как экс-игрока донецкого «Шахтера». Он провел за «горняков» 249 матчей. Также Игорь Леонов защищал цвета клубов Австрии, Украины и россии.

После завершения карьеры игрок начал тренерскую работу. Сначала искал таланты для клуба «Шахтер». После трех лет работы стал тренером в футбольной академии горняков, а также тренировал команду Шахтер-3 во Второй лиге. В декабре 2010 года Игорь Леонов был приглашен в тренерский штаб мариупольского «Ильичевца», а позже исполнял обязанности главного тренера этого клуба. В дальнейшем работал главным тренером клубов УПЛ «Арсенал» Киев и «Минай», который покинул в конце 2021 года. Зимой 2022 года был назначен наставником винницкой Нивы, но летом покинул эту должность.

Председатель совета директоров ФК Актобе Галымжан Елеуов встретился с игроками основной команды, тренерского штаба и представил нового главного тренера – Леонова:

«Мы поручаем Игорю Ивановичу выполнить задачу стать чемпионом Казахстана. Кроме того, нельзя забывать о задаче завоевания Кубка», – сказал Елеуов.

Сейчас Актобе занимает 2-е место в таблице чемпионата Казахстана с 31 очков после 18 туров. У лидера Кайрата 32 пункта.