Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла трофей парного разряда Открытого чемпионата США 2024!

В решающем поединке украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах одолели тандем Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай) со счетом 6:4, 6:3.

Впервые в истории украинка стала чемпионкой на американском мейджоре!

После завершения встречи состоялась традиционная церемония награждения.

ФОТО. Украинская королева тенниса! Награждение Киченок с трофеем US Open