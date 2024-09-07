US Open07 сентября 2024, 01:09 |
307
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ФОТО. Украинская королева тенниса! Награждение Киченок с трофеем US Open
Людмила и Алена Остапенко стали чемпионками американского мейджора в парном разряде
07 сентября 2024, 01:09 |
307
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Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла трофей парного разряда Открытого чемпионата США 2024!
В решающем поединке украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах одолели тандем Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай) со счетом 6:4, 6:3.
Впервые в истории украинка стала чемпионкой на американском мейджоре!
После завершения встречи состоялась традиционная церемония награждения.
ФОТО. Украинская королева тенниса! Награждение Киченок с трофеем US Open
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