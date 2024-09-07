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  4. ФОТО. Украинская королева тенниса! Награждение Киченок с трофеем US Open
US Open
07 сентября 2024, 01:09 |
307
0

ФОТО. Украинская королева тенниса! Награждение Киченок с трофеем US Open

Людмила и Алена Остапенко стали чемпионками американского мейджора в парном разряде

07 сентября 2024, 01:09 |
307
0
ФОТО. Украинская королева тенниса! Награждение Киченок с трофеем US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла трофей парного разряда Открытого чемпионата США 2024!

В решающем поединке украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах одолели тандем Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай) со счетом 6:4, 6:3.

Впервые в истории украинка стала чемпионкой на американском мейджоре!

После завершения встречи состоялась традиционная церемония награждения.

ФОТО. Украинская королева тенниса! Награждение Киченок с трофеем US Open

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Алена Остапенко Людмила Киченок фото фотогалерея US Open 2024 награждение Кристина Младенович Чжан Шуай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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