Таулант СЕФЕРИ: «Украина – очень физически сильная сборная»

Бывший вингер полтавской «Ворсклы» Таулант Сефери, который вызван в сборную Албании на сентябрьские матчи Лиги наций, поделился ожиданиями от поединка против Украины (7 сентября, 21:45):

«Мы все знаем, что Украина – очень сильная физически сборная, и мы должны подготовиться по максимуму. Я знаю чемпионат Украины и некоторых игроков, которые там играют, это очень физически сильная сборная, потому что у них такой стиль игры. Это крайне сильный соперник, и мы должны хорошо подготовиться, чтобы выложиться на все сто.

Наша главная цель — выкладываться по максимуму в каждой игре, и мы надеемся выйти победителями в первом матче, а затем начать подготовку к матчу с Грузией».