Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таулант СЕФЕРИ: «Украина – очень физически сильная сборная»
Лига наций
06 сентября 2024, 21:18 |
650
0

Таулант СЕФЕРИ: «Украина – очень физически сильная сборная»

Вингер сборной Албании – о матче Лиги наций

06 сентября 2024, 21:18 |
650
0
Таулант СЕФЕРИ: «Украина – очень физически сильная сборная»
Getty Images/Global Images Ukraine. Таулант Сефери

Бывший вингер полтавской «Ворсклы» Таулант Сефери, который вызван в сборную Албании на сентябрьские матчи Лиги наций, поделился ожиданиями от поединка против Украины (7 сентября, 21:45):

«Мы все знаем, что Украина – очень сильная физически сборная, и мы должны подготовиться по максимуму. Я знаю чемпионат Украины и некоторых игроков, которые там играют, это очень физически сильная сборная, потому что у них такой стиль игры. Это крайне сильный соперник, и мы должны хорошо подготовиться, чтобы выложиться на все сто.

Наша главная цель — выкладываться по максимуму в каждой игре, и мы надеемся выйти победителями в первом матче, а затем начать подготовку к матчу с Грузией».

По теме:
Кипр на выезде обыграл Литву на старте Лиги наций
Звезда сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Албанией
Ребров обещает изменения и новых игроков в сборной Украины
Таулант Сефери сборная Албании по футболу сборная Украины по футболу Украина - Албания Лига наций
Олег Дидух Источник: Федерация футбола Албании
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
Футбол | 06 сентября 2024, 16:19 26
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина

«Ингульцу» не разрешают играть на домашнем стадионе

Мельгоса назвал стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Сербией
Футбол | 06 сентября 2024, 17:50 7
Мельгоса назвал стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Сербией
Мельгоса назвал стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Сербией

6 сентября в 19:00 в Риге состоится поединок квалификации Евро-2025 U-21

Трубин назвал своего фаворита на Золотой мяч и звание лучшего вратаря года
Футбол | 06.09.2024, 21:13
Трубин назвал своего фаворита на Золотой мяч и звание лучшего вратаря года
Трубин назвал своего фаворита на Золотой мяч и звание лучшего вратаря года
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Теннис | 06.09.2024, 03:48
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
Теннис | 06.09.2024, 09:59
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
04.09.2024, 16:55 58
Футбол
Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой
Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой
05.09.2024, 07:37 3
Бокс
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
05.09.2024, 11:08 38
Футбол
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
04.09.2024, 21:58 4
Футбол
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
05.09.2024, 08:48
Бокс
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
05.09.2024, 06:01 1
Теннис
ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
04.09.2024, 23:23 5
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу
ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу
05.09.2024, 00:08 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем