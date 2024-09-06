Важный матч Украины U-21 не будет транслироваться

По информации комментатора Суспільне Спорт Андрея Столярчука, матч отбора на молодежный чемпионат Европы между Северной Ирландией U-21 и Украиной U-21 не будет транслироваться.

Сообщается, что принимающая сторона не планирует сигнал для показа игры.

Матч состоится 10 сентября. Это важная встреча для Украины U-21, которая выиграла все 7 матчей группы и лидирует с 21 пунктом. Англия U-21 отстает на три пункта.

Команде Унаи Мельгосы осталось сыграть против Северной Ирландии, Англии и Сербии.