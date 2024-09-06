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Чемпионат Европы
06 сентября 2024, 22:10 | Обновлено 06 сентября 2024, 22:54
1739
1

Важный матч Украины U-21 не будет транслироваться

Игру против Северной Ирландии посмотреть будет нельзя

06 сентября 2024, 22:10 | Обновлено 06 сентября 2024, 22:54
1739
1
Важный матч Украины U-21 не будет транслироваться

По информации комментатора Суспільне Спорт Андрея Столярчука, матч отбора на молодежный чемпионат Европы между Северной Ирландией U-21 и Украиной U-21 не будет транслироваться.

Сообщается, что принимающая сторона не планирует сигнал для показа игры.

Матч состоится 10 сентября. Это важная встреча для Украины U-21, которая выиграла все 7 матчей группы и лидирует с 21 пунктом. Англия U-21 отстает на три пункта.

Команде Унаи Мельгосы осталось сыграть против Северной Ирландии, Англии и Сербии.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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samird
Ну що це за колгосп. Це ж не товарняк.Ось чим має займатись УЄФА, а не підрахунком баришів та хабарів від газпрому. 
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