Важный матч Украины U-21 не будет транслироваться
Игру против Северной Ирландии посмотреть будет нельзя
По информации комментатора Суспільне Спорт Андрея Столярчука, матч отбора на молодежный чемпионат Европы между Северной Ирландией U-21 и Украиной U-21 не будет транслироваться.
Сообщается, что принимающая сторона не планирует сигнал для показа игры.
Матч состоится 10 сентября. Это важная встреча для Украины U-21, которая выиграла все 7 матчей группы и лидирует с 21 пунктом. Англия U-21 отстает на три пункта.
Команде Унаи Мельгосы осталось сыграть против Северной Ирландии, Англии и Сербии.
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