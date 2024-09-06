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  4. РОДРИ: «У Симеоне узнал, как быть подлым на поле»
Англия
06 сентября 2024, 21:05 |
674
1

РОДРИ: «У Симеоне узнал, как быть подлым на поле»

Хавбек «Манчестер Сити» – о периоде выступлений за «Атлетико»

06 сентября 2024, 21:05 |
674
1
РОДРИ: «У Симеоне узнал, как быть подлым на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Хавбек «Манчестер Сити» Родри вспомнил свой период выступлений за «Вильярреал» и «Атлетико» Мадрид:

«Когда я вернулся в «Атлетико» из «Вильярреала» на один сезон, я узнал, что на самом деле означает конкурентоспособность. В «Вильярреале» я очень хорошо контролировал мяч, но все еще был достаточно мягким.

У Диего Симеоне я узнал, что значит быть плохим парнем и быть немного подлым на поле. Также узнал, как это - превращать игру соперника в беспорядок, длящийся 90 минут. Это был еще один важный момент для меня».

Ранее Роди заявил, что Золотой мяч должен выиграть испанский футболист.

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Родри Диего Симеоне Манчестер Сити Атлетико Мадрид Вильярреал
Олег Дидух Источник: Mundo Deportivo
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movkli
Бекхем не дасть сбрехати))))
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